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В Тюменской области будут производить роботы-пылесосы

6 июля 2023, 07:23
Фото: Википедия

Тюменская компания начала выпуск беспроводных пылесосов

В Тюменской области начали делать беспроводные роботы-пылесосы. Производство запустила компания Case Guru.
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Тюмень

В настоящее время в линейке представлены четыре модели — пылесос для автомобиля, для дома и два пылесоса-робота. Размер инвестиций в разработку линейки бытовой техники составил 44,7 миллионов рублей.

«Объем рынка роботов-пылесосов в России оценивается в размере около 1 миллиарда долларов, поэтому выбрали данное направление. Сборка находится в Китае. У нас контрактное производство, мы разрабатываем „инженерку“ и дизайны совместно с китайцами, программное обеспечение на данный момент тоже идет от китайских коллег, но уже находится в разработке собственное ПО и приложение. При формировании стоимости мы отталкивались от рыночной, изучали средний и премиум сегменты», — рассказал представитель компании РБК Тюмень.

ООО «Кейс гуру» работает в Тюмени с 2012 года. Основным видом деятельности компании является изготовление мобильных аксессуаров, внешних аккумуляторов, портативных колонок. В минувшем году выручка компании составила 189 миллионов рублей, чистая прибыль — 352 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что завод «Тюменские моторостроители» возобновит производство собственных двигателей ТМ-16. Соглашение о сотрудничестве уже подписано с ПАО «Газпром».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Производство#Тюмень#Тюменская область
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