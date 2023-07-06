В Тюменской области будут производить роботы-пылесосы

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В настоящее время в линейке представлены четыре модели — пылесос для автомобиля, для дома и два пылесоса-робота. Размер инвестиций в разработку линейки бытовой техники составил 44,7 миллионов рублей.
«Объем рынка роботов-пылесосов в России оценивается в размере около 1 миллиарда долларов, поэтому выбрали данное направление. Сборка находится в Китае. У нас контрактное производство, мы разрабатываем „инженерку“ и дизайны совместно с китайцами, программное обеспечение на данный момент тоже идет от китайских коллег, но уже находится в разработке собственное ПО и приложение. При формировании стоимости мы отталкивались от рыночной, изучали средний и премиум сегменты», — рассказал представитель компании РБК Тюмень.
ООО «Кейс гуру» работает в Тюмени с 2012 года. Основным видом деятельности компании является изготовление мобильных аксессуаров, внешних аккумуляторов, портативных колонок. В минувшем году выручка компании составила 189 миллионов рублей, чистая прибыль — 352 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что завод «Тюменские моторостроители» возобновит производство собственных двигателей ТМ-16. Соглашение о сотрудничестве уже подписано с ПАО «Газпром».