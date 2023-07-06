В тюменском ЖК «Москва» изменятся маршруты сразу трех автобусов. Схема

Стоит отметит, что с начала лета изменились графики работы ещё 8 маршрутов. В большинстве случаев это связанно с ремонтными работами, которые проводятся в Тюмени. Ожидается, что их число существенно увеличится ближе к сентябрю. Это может вызвать пробки в городе. В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени. Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении.