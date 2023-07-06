В тюменском ЖК «Москва» изменятся маршруты сразу трех автобусов. Схема

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
«С 7 по 9 июля произойдут изменения в транспортном обслуживании ЖК „Москва“ в связи с проведением технологических работ на участке улично-дорожной сети в районе здания по ул. Интернациональной, 199, к. 8», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Остановочные пункты «ЖК „Москва“ в прямом и обратном направлениях временно будут исключены из схем маршрутов регулярных перевозок № 52, № 79, № 96. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах около здания по улице Интернациональной, 199.
С 10 июля автобусы вернутся на прежнюю схему движения.
Стоит отметит, что с начала лета изменились графики работы ещё 8 маршрутов. В большинстве случаев это связанно с ремонтными работами, которые проводятся в Тюмени. Ожидается, что их число существенно увеличится ближе к сентябрю. Это может вызвать пробки в городе. В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени. Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении.
Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.