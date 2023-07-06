В тюменских сетевых магазинах нашли паленое сливочное масло

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
По данным экспертизы, продукт признан некачественным и является спредом, в состав которого входит пальмовое масло.
Сливочное масло производства ООО «Сибирский вкус» не соответствует требованиям ГОСТа показателям жирно-кислотного состава. В продукции обнаружены фитостерины, что говорит о наличии в образцах сливочного масла растительных жиров. При этом, на упаковке было указано, что в составе продукта пастеризованные сливки. При этом, информации о содержании растительных жиров нет.
Ввиду этого, данное «сливочное» масло признано опасным и должно быть изъято из оборота, пишет Ура.ру со ссылкой на источник.
Компания «Сибирский вкус» работает на территории Тюменской области с февраля 2008 года. Основным видом деятельности предприятия является производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей.
Согласно открытым данным, в 2022 году выручка предприятия увеличилась на 59% — до 411 миллионов рублей, чистая прибыль сократилась на 96% и составила 196 тысяч рублей.
За период с 2015 года в арбитражных судах было рассмотрено 11 дел с участием «Сибирского вкуса». В 6 случаях компания выступала в роли ответчика.
В августе 2019 года в связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор на 20 суток приостановил производство на предприятии ООО «Сибирский вкус». Были выявлены нарушения норм производства пищевых продуктов. Кроме того, на оборудовании предприятия обнаружили участки с плесенью и комками грязи.