В тюменских сетевых магазинах нашли паленое сливочное масло

Сливочное масло производства ООО «Сибирский вкус» не соответствует требованиям ГОСТа показателям жирно-кислотного состава. В продукции обнаружены фитостерины, что говорит о наличии в образцах сливочного масла растительных жиров. При этом, на упаковке было указано, что в составе продукта пастеризованные сливки. При этом, информации о содержании растительных жиров нет.