В Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла и до + 40 градусов

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Вчера мы сообщали, что очень жаркая погода ожидается только 11 июля. Теперь Гисметео прогнозирует от + 38 до 39 градусов 11 и 12 числа. За городом возможно до + 40, порывы ветра могут составит до 9 м/с. Влажность воздуха приблизится к 40%.
Уже на следующий день «похолодает», 13 июля днём до + 26 градусов.
До конца этой недели осадков в городе не ожидается, в воскресенье потеплеет до + 28 градусов. Тюмень немного охладит северо-западный ветер, ночью до + 15 градусов. Погода будет малооблачной.