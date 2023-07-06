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Published Сегодня, 16:55

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В Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла и до + 40 градусов

6 июля 2023, 16:55
Фото: 1MI

Два дня настоящего пекла ждут тюменцев

Настоящая жара, похоже, ещё не пришла в город. По данным синоптиков, в Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла.

Вчера мы сообщали, что очень жаркая погода ожидается только 11 июля. Теперь Гисметео прогнозирует от + 38 до 39 градусов 11 и 12 числа. За городом возможно до + 40, порывы ветра могут составит до 9 м/с. Влажность воздуха приблизится к 40%.

Уже на следующий день «похолодает», 13 июля днём до + 26 градусов.

До конца этой недели осадков в городе не ожидается, в воскресенье потеплеет до + 28 градусов. Тюмень немного охладит северо-западный ветер, ночью до + 15 градусов. Погода будет малооблачной.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Работа
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