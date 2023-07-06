В Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла и до + 40 градусов

Вчера мы сообщали, что очень жаркая погода ожидается только 11 июля. Теперь Гисметео прогнозирует от + 38 до 39 градусов 11 и 12 числа. За городом возможно до + 40, порывы ветра могут составит до 9 м/с. Влажность воздуха приблизится к 40%.