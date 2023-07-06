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Published Сегодня, 15:06

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В центре Тюмени внедорожник Mazda влетел в легковушку. Фото

6 июля 2023, 15:06
Фото: Скрин "Наш город" и тг-канал "АТ"

Внедорожник Mazda влетел в легковушку в центре Тюмени у здания «Роснефти»

Тюменцы сообщают в соцсетях о ДТП двух легковых машин в центре города. Всё произошло в час пик 6 июля.
Фото: ТГ-канал "АТ"

Авария произошла около здания офиса «Роснефти».

«На улице Ленина столкнулись две иномарки, в результате одна из машин получила существенные повреждения кузова. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — отмечается в паблике «ЧП Тюмень».

Женщине оказали медпомощь, травмы не существенные. В машинах сработали подушки безопасности. В ГИБДД подтвердили «Нашему городу», что в аварии пострадал один человек, обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш город» отмечал, что 6 июля в Ишиме дорогой «Порше» на полном ходу влетел в забор. В машине сработали подушки безопасности.

Пьяный тюменец на дорогом «Порше» влетел в забор частного дома. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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