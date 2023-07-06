В центре Тюмени внедорожник Mazda влетел в легковушку. Фото

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Авария произошла около здания офиса «Роснефти».
«На улице Ленина столкнулись две иномарки, в результате одна из машин получила существенные повреждения кузова. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — отмечается в паблике «ЧП Тюмень».
Женщине оказали медпомощь, травмы не существенные. В машинах сработали подушки безопасности. В ГИБДД подтвердили «Нашему городу», что в аварии пострадал один человек, обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш город» отмечал, что 6 июля в Ишиме дорогой «Порше» на полном ходу влетел в забор. В машине сработали подушки безопасности.