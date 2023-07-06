В РЭО рассказали о строительстве пяти комплексов по обработке ТКО в Красноярском крае

Posted 6 июля 2023, 15:03
Published 6 июля 2023, 15:03
Modified 6 июля 2023, 15:03
Updated 6 июля 2023, 15:03
О том, что на территории Красноярского края будут построены пять комплексных объектов, рассчитанные на переработку 441 тыс. тонн в год, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Частные концессионные инициативы сейчас рассматривают по четырем из объектов. Власти региона пообещали, что решения по проектам примут в ускоренном формате. Новый глава Красноярского края держит на контроле реформу сферы обращения с отходами в крае, поэтому общими усилиями регионального правительства и РЭО можно будет достичь запланированных показателей по снижению захоронения отходов на полигонах вдвое и 100% обработке ТКО раньше, чем предусматривает президентский указ № 474. Таким образом, Красноярский край выйдет в лидеры реализации реформы сферы обращения с ТКО в России, заключил глава РЭО.
По информации prmira.ru, в рамках проекта по развитию региональной инфраструктуры отрасли обращения с ТКО пять объектов по обращению с отходами будут построены в первую очередь. Среди них — объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований мощностью 300 тысяч тонн в год, КПО «Норильск» мощностью 80 тысяч тонн, КПО «Назарово» мощностью 35 тысяч тонн, КПО «Ермаковское» на 20 тысяч тонн и КПО «Мотыгино» на 6 тысяч тонн ТКО ежегодно.
Как заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, вопросы финансирования проектов, объем капитальных затрат по которым достигает 10,145 млрд рублей, обсуждались с региональными властями.
«Проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений, РЭО может профинансировать в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Этот механизм мы сейчас активно применяем в целях реализации региональных проектов по созданию объектов ТКО», — сообщил он.
Также в Красноярском крае в период с 2025 по 2027 год планируют возвести еще 11 объектов обращения с ТКО общей ежегодной мощностью 231 тыс. тонн сортировки и 200 тыс. тонн утилизации. Работы оцениваются более чем в 4 млрд рублей. Вариант реализации запланированных проектов в ближайшее время будет определен правительством региона при содействии РЭО.