В РЭО рассказали о строительстве пяти комплексов по обработке ТКО в Красноярском крае

О том, что на территории Красноярского края будут построены пять комплексных объектов, рассчитанные на переработку 441 тыс. тонн в год, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Частные концессионные инициативы сейчас рассматривают по четырем из объектов. Власти региона пообещали, что решения по проектам примут в ускоренном формате. Новый глава Красноярского края держит на контроле реформу сферы обращения с отходами в крае, поэтому общими усилиями регионального правительства и РЭО можно будет достичь запланированных показателей по снижению захоронения отходов на полигонах вдвое и 100% обработке ТКО раньше, чем предусматривает президентский указ № 474. Таким образом, Красноярский край выйдет в лидеры реализации реформы сферы обращения с ТКО в России, заключил глава РЭО.