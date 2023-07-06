В детских поликлиниках трех районов Тюменской области появились новые автомобили

«Мы очень довольны тем, что нам в детские поликлиники дали не только красивый, но и удобный автомобиль, — делится впечатлениями главная медицинская сестра областной больницы Екатерина Никульникова. — Появилась отличная возможность быстро, качественно и доступно обслуживать вызовы к маленьким пациентам, проводить патронаж детей до 1 года, осматривать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Новый транспорт позволит не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, родителям реже придется обращаться в службу скорой помощи».