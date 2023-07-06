В детских поликлиниках трех районов Тюменской области появились новые автомобили

Posted 6 июля, 13:01
Published 6 июля, 13:01
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Машины для медиков поступили в марте этого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». С начала их работы сделано уже более 3000 выездов к маленьким пациентам.
«Мы очень довольны тем, что нам в детские поликлиники дали не только красивый, но и удобный автомобиль, — делится впечатлениями главная медицинская сестра областной больницы Екатерина Никульникова. — Появилась отличная возможность быстро, качественно и доступно обслуживать вызовы к маленьким пациентам, проводить патронаж детей до 1 года, осматривать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Новый транспорт позволит не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, родителям реже придется обращаться в службу скорой помощи».
По словам главного врача Алексея Белова, благодаря новым автомобилям повысится мобильность врачебного и среднего медицинского состава педиатрической службы, а также доступность первичной медико-санитарной помощи.
«Отличительной чертой новых автомобилей является комфорт, экономичность при эксплуатации, — отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Владимирович Белов. — Они оснащены кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения медицинских специалистов при работе на выезде для посещения пациентов на дому».