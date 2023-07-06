nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля, 13:01

Published 6 июля, 13:01

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Изображение материала

В детских поликлиниках трех районов Тюменской области появились новые автомобили

6 июля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Три «Лады Гранты» с надписью на борту «Служба здоровья» получила педиатрическая служба Областной больницы №11. Новая спецтехника прикреплена к детским подразделениям медучреждения в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах, сообщает депздрав Тюменской области.

Машины для медиков поступили в марте этого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». С начала их работы сделано уже более 3000 выездов к маленьким пациентам.

«Мы очень довольны тем, что нам в детские поликлиники дали не только красивый, но и удобный автомобиль, — делится впечатлениями главная медицинская сестра областной больницы Екатерина Никульникова. — Появилась отличная возможность быстро, качественно и доступно обслуживать вызовы к маленьким пациентам, проводить патронаж детей до 1 года, осматривать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Новый транспорт позволит не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, родителям реже придется обращаться в службу скорой помощи».

По словам главного врача Алексея Белова, благодаря новым автомобилям повысится мобильность врачебного и среднего медицинского состава педиатрической службы, а также доступность первичной медико-санитарной помощи.

«Отличительной чертой новых автомобилей является комфорт, экономичность при эксплуатации, — отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Владимирович Белов. — Они оснащены кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения медицинских специалистов при работе на выезде для посещения пациентов на дому».

Подпишитесь
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Сегодня, 01:00
«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО
Вчера, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 2 августа
Сегодня, 02:18
«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска
Вчера, 09:37
«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023
Вчера, 09:07
В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре
Вчера, 07:22