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Тюменцы забронировали до конца лета все места в загородных домах у глэмпингов

6 июля 2023, 03:28
Фото: 1MI

В Тюмени не хватает загородной недвижимости

Тюменцы забронировали до конца лета все домики и дачи у глэмпингов. В регионе продолжает расти спрос на аренду загородной недвижимости, но из-за дефицита предложений он остается неудовлетворёнными
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Тюмень

По словам экспертов, уровень спроса на аренду загородныз домов растет на протяжении последних 15 лет. Причем не только глэмпингов, но и других объектов, связанных с природой. В частности, туристических баз.

Также увеличилась и средняя продолжительность аренды — с 1 дня до 2-3 суток.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на сегодняшний день спрос на аренду загородных участков существенно превышает предложение. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются недорогие участки — в пределах 20 тысяч рублей в месяц и дачи с летними домиками.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья#Загородная недвижимость#Тюмень#Тюменская область
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