Тюменцы забронировали до конца лета все места в загородных домах у глэмпингов

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По словам экспертов, уровень спроса на аренду загородныз домов растет на протяжении последних 15 лет. Причем не только глэмпингов, но и других объектов, связанных с природой. В частности, туристических баз.
Также увеличилась и средняя продолжительность аренды — с 1 дня до 2-3 суток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на сегодняшний день спрос на аренду загородных участков существенно превышает предложение. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются недорогие участки — в пределах 20 тысяч рублей в месяц и дачи с летними домиками.