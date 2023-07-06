Тюменец сбросил труп с 4 этажа жилого дома

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что личность мужчины установлена. С его слов, он обнаружил собаку в квартире уже мёртвой, после чего выкинул её с балкона для того, чтобы потом закопать. По данному факту в настоящее время проводится проверка.