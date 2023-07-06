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Тюменец сбросил труп с 4 этажа жилого дома

6 июля 2023, 02:46
Фото: 1MI

Мёртвую собаку сбросили с 4 этажа многоквартирного дома в Тюмени

Очевидица сообщила, что 5 июля в районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, некий тюменец сбросил труп пса в полиэтиленовом мешке, который был завернут в ковёр.

Это случилось около 18.00 -18.20.

«Ужасно воняло тухлятиной, видимо, убил он ее дома еще сутки — двое назад», — поделилась подписчица паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети Вконтакте.

В комментариях под постом местные жители рассказали, что вчера по этому адресу сотрудники полиции забрали наркомана.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что личность мужчины установлена. С его слов, он обнаружил собаку в квартире уже мёртвой, после чего выкинул её с балкона для того, чтобы потом закопать. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Ранее мы писали, что один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень» провел опрос. Его интересовало, какой район в Тюмени местные жители считают самым худшим. Многие назвали Лесобазу.

Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
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#Елена Чебоксарова#Жестокое обращение с животными#Лесобаза#Собака#Общество#Тюменцы
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