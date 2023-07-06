Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Рубль стремительно падает в течение последних двух недель. Всего, с начала года, его стоимость упала почти на 32%. Сейчас цена за доллар подбирается к пугающей отметке — 100 рублей. Стоимость евро уже преодолела эту психологическую отметку. Удастся ли удержать рубль и к каким последствиям приведет девальвация?
Экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков считает, что одной из причин причин девальвации рубля стала существенная разница между экспортом и импортом.
«Сейчас меняется сальдо торгового баланса. То есть ранее были высокие цены на углеводороды и мы могли больше их продавать. Но в связи с введенными ограничениями продажи сократились. Также выстраивались новые логистические цепочки, так как в старые пришлось вносить изменения в связи с рядом ограничений от недружественных стран», — рассказал «Нашему городу» Иван Вилков.
В 2022 году страна пережила резкую перемену в области внешней торговли, однако основой экспорта так и остались нефть и газ. Нестабильность цен на нефтегазовом рынке и привела к проблемам с торговым балансом. Об этом в своем выступлении говорила и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад вышли данные по платежному балансу. Мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — заявила она ТАСС.
Экономист крупной тюменской компании Ирина Менялова полагает, что нынешний курс устраивает правительство страны и срочных мер для поддержания рубля в ближайшее время принято не будет.
«Я не жду, что рубль продолжит падать, сейчас такая обстановка, столько фактором могут оказать влияние. Но вполне вероятно, что курс может задержаться на этом уровне, что уже окажет существенное влияние на россиян, так как цены на импортные товары значительно вырастут», — поделилась прогнозом Меняйлова.
С ней согласен и Иван Вилков, он пояснил, что сейчас товары будут продавать по прежней цене до тех пор, пока он не иссякнет. Но при новой закупке по новому курсу продавцам придется поднять цены, чтобы сохранить доходы.
«Скорее всего будет рост на импортные товары, а потому, если вы планировали кукую-то покупку, например, бытовой техники, то делать это лучше сейчас», — рекомендует Вилков.
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что государство не будет искусственно сдерживать падение российской валюты. Сообщалось, что Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, а потому россиян призывают не беспокоится по этому поводу.
«Да, сейчас логистические связи вновь налажены. Но у компаний, работающих с углеводородом была большая валютная выручка, это огромный скачок по экспорту, но при том импорт — низкий и так мы получили избыток», — объясняет Вилков.
Финансист Игорь Балуев призывает не поддаваться панике, а искать пути решения появившихся затруднений. Так, не стоит хранить деньги в одной валюте и обязательно нужно иметь рублевый вклад, который в случае чего покроет страховка.
«Больше всего сейчас, очевидно, пострадают импортеры. Для большей части населения изменения не станут роковыми. Да, усилится инфляционный фон, да, подорожают импортные товары. Но у нас сейчас неплохо реализуется программа импортозамещения, а потому краха пока не ожидается», — уверен Балуев.
Ирина Меняйлова считает, что сейчас падение рубля может принести стране выгоду, так как это сократит имеющийся дефицит валюты, но может стать еще одной причиной фиксации поднявшегося курса доллара и евро.
Отметим, что еще одной причиной роста доллара и евро, по мнению Ивана Вилкова, можно назвать сезон отпусков — люди начали массово скупать валюту. А значит последствия этого скачка не должны быть долгоиграющими. Это предположения подтвердила и сотрудница одного из банков. Он отметила, что на фоне прошлого года покупка иностранной валюты выросла почти вдвое.
Но, по советам экспертов, сейчас пока стоит воздержаться от операций с валютой и понаблюдать за рынком. Также крупные покупки импортных товаров нужно успеть реализовать до приближающего скачка цен, а любимым товарам, привезенным из-за рубежа стоит подыскать замену.
Согласно данным из открытых источников, днем 6 июля выгоднее всего обменять валюту в Тюмени можно банке «Открытие». Доллар еще можно купить за 87 рублей, евро — за 95 рублей. Неплохой курс и в «Совкомбанке», там доллар можно взять за 91 рубль, евро — за 98 рублей.
Насколько реальны эти данные — сказать трудно. Курс в банках как в былые годы меняется ежечасно. Все эксперты сходятся в одном: не стоит делать поспешных и эмоциональных покупок на валютном рынке. Ситуация хоть и непростая, но далекая от кризисной.