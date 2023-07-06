Отметим, что еще одной причиной роста доллара и евро, по мнению Ивана Вилкова, можно назвать сезон отпусков — люди начали массово скупать валюту. А значит последствия этого скачка не должны быть долгоиграющими. Это предположения подтвердила и сотрудница одного из банков. Он отметила, что на фоне прошлого года покупка иностранной валюты выросла почти вдвое.