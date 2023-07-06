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Стоят почти неделю: тюменцы снова жалуются на очереди в ресторан CHICKO

6 июля 2023, 14:32
Фото: nashgorod.ru

Жители Тюмени снова жалуются на долгие очереди в корейский ресторан CHICKO

Очереди в тюменский ресторан CHICKO сильно не снизились. С его открытия прошло чуть меньше недели.

По данным Telegram-канала «gastronorm» 5 июля днём здесь собрались более 25 человек.

«Судя по опыту друзей из Новосибирска, в CHICKO можно нормально зайти месяца через 2-3 после открытия. Там всегда очереди», — сообщил подписчик Telegram-канала «gastronorm» Сергей В.

По данным источников «Нашего города» в CHICKO нет очередей только рано утром.

3 июля сообщалось, что тюменцы раскритиковали очереди и меню этого корейского стрит-фуда. Тут «дорого и порции маленькие», — отметил подписчик «Нашего города». Подобным образом ранее окрылили «чёрный ресторан», тогда в Тюмени приезжал Тимоти. Потом заведение закрыли.


Тюменцы раскритиковали очереди и меню корейского ресторана Chicko
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Ресторан#Александр Мязин
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