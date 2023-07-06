Стоят почти неделю: тюменцы снова жалуются на очереди в ресторан CHICKO

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По данным Telegram-канала «gastronorm» 5 июля днём здесь собрались более 25 человек.
«Судя по опыту друзей из Новосибирска, в CHICKO можно нормально зайти месяца через 2-3 после открытия. Там всегда очереди», — сообщил подписчик Telegram-канала «gastronorm» Сергей В.
По данным источников «Нашего города» в CHICKO нет очередей только рано утром.
3 июля сообщалось, что тюменцы раскритиковали очереди и меню этого корейского стрит-фуда. Тут «дорого и порции маленькие», — отметил подписчик «Нашего города». Подобным образом ранее окрылили «чёрный ресторан», тогда в Тюмени приезжал Тимоти. Потом заведение закрыли.