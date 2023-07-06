Стоят почти неделю: тюменцы снова жалуются на очереди в ресторан CHICKO

3 июля сообщалось, что тюменцы раскритиковали очереди и меню этого корейского стрит-фуда. Тут «дорого и порции маленькие», — отметил подписчик «Нашего города». Подобным образом ранее окрылили «чёрный ресторан», тогда в Тюмени приезжал Тимоти. Потом заведение закрыли.





