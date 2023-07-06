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РЖД вынуждено запускает на южные курорты ретро-вагоны из Германии

6 июля 2023, 17:12
Фото: 1520today.ru

В России на южные курорты запустили ретро-вагоны из Германии

Российские железные дороги сообщили, что задействуют для перевозки туристов в южном направлении поезда «Аммендорф» из Германии.

По данным «Новых Известий», сейчас они находятся на грани срока эксплуатации. Сейчас железнодорожные перевозки — главный транспорт для массового российского туриста, который хочет провести несколько дней у моря. Лайнеры на черноморское побережье (кроме Сочи) не летают. Всем у кого нет машины остаётся только РЖД. Поток отдыхающих такой мощный, что железной дороге пришлось достать с хранения древние вагоны немецкой фирмы «Аммендорф», чтобы увеличить количество мест для отдыхающих.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие „Аммендорф“ — „шоколадки“. Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности», — сообщил изданию «РИА Новости» заместитель гендиректора компании РЖД Дмитрий Пегов.

Эти вагоны впервые появились в СССР аж в 1948 году. «Амендорфы» в частности, входили в состав «Красной стрелы», которая соединяла Москву и Ленинград. Последняя партия пришла уже в Россию в 1996 году. Именно об этих вагонах из последних поставок и идет речь. Те, кто ездил в поездах в 90-е и нулевые прекрасно их знает. Свое прозвище «шоколадка» они получили за коричневый цвет отделки в купе.

Между тем, эти же вагоны задействовали и в прошлом году. Автор портала 1520. Все о ЖД» Кирилл Балберов подчеркнул, что они уже давно обслуживаются на линиях. Это очень качественные вагоны, они удобно спроектированы, достаточно надежные. Для туристов и простых пассажиров предусмотрен кондиционер В 2000-е многие вагоны дорабатывались.

«Шоколадных» вагонов у РЖД осталось несколько десятков (точное число не называется). Единственное неудобство — мало розеток. Всего две на весь вагон в коридоре. По многим характеристикам они даже превосходят современные, например, есть откидные сиденья в коридорах, комфортные широкие полки, удобные светильники, которые святят не в глаза соседу, а исключительно тебе в книжку. Вагоны комфортабельные, но им уже десятки лет.

Эксперты отмечают, что в летнее время любую поездку в поезде нужно планировать заранее. В случае с железной дорогой, этот совет особенно актуален. Бросить все и укатить на юг в вагоне «Аммендорф» не получится. Сервисы бронирования билетов на ближайшие даты предлагают не много вариантов. Из Москвы в Анапу 9 июля одно место в плацкартном вагоне стоит 5000 рублей. Из Челябинска до Симферополя доступен только вариант с пересадкой от 12 000 рублей с человека.

Тюменцы не могут купить билеты на поезд из-за неработающего сайта РЖД
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Бизнес#РЖД
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