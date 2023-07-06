РЖД вынуждено запускает на южные курорты ретро-вагоны из Германии

Эти вагоны впервые появились в СССР аж в 1948 году. «Амендорфы» в частности, входили в состав «Красной стрелы», которая соединяла Москву и Ленинград. Последняя партия пришла уже в Россию в 1996 году. Именно об этих вагонах из последних поставок и идет речь. Те, кто ездил в поездах в 90-е и нулевые прекрасно их знает. Свое прозвище «шоколадка» они получили за коричневый цвет отделки в купе.