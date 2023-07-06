РЭО: В 2023 году в России открыли 5 объектов обращения с ТКО за 2,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В создание этих объектов было вложено 2,153 миллиарда рублей инвестиций.
По словам гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, современные объекты ТКО запустили в Пермском крае и четырех областях — Калининградской, Новгородской, Тульской и Иркутской. За весь период реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», который составляет 4,5 года, в стране было запущено 222 объекта обращения с отходами. Из них 127 занимаются обработкой ТКО, а 52 — утилизацией. Также было построено двенадцать объектов размещения бытового мусора и 31 комплексный объект. Благодаря всей этой инфраструктуре в стране ежегодно будет обрабатываться 19,23 миллиона тонн отходов, утилизироваться — 5,34 миллиона и размещаться — 2,79 миллиона тонн, пишет 56orb.ru.
Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгений Карелов уточнил, что по итогам первых шести месяцев 2023 года федпроект по запуску мощностей обращения с ТКО в плане обработки реализован на 98,7%, утилизации — на 88,3%, размещения — на 69,1%.
На сегодняшний день в создание отраслевой инфраструктуры было потрачено 110 миллиардов рублей начиная с 2019 года. Подавляющая часть этих средств — инвестиции, вложенные до 2023 года. Более двух миллиардов рублей пришлось на первые шесть месяцев текущего года. Из них 0,6% — средства из бюджета, а 99% — вложения частных инвесторов.
Согласно сведениям, поступившим от субъектов РФ, до конца 2023 года в создание мощностей по обращению с ТКО направят не менее 30 миллиардов рублей. В основном речь идет о частных инвестициях.