РЭО: В 2023 году в России открыли 5 объектов обращения с ТКО за 2,1 млрд рублей

По словам гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, современные объекты ТКО запустили в Пермском крае и четырех областях — Калининградской, Новгородской, Тульской и Иркутской. За весь период реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО», который составляет 4,5 года, в стране было запущено 222 объекта обращения с отходами. Из них 127 занимаются обработкой ТКО, а 52 — утилизацией. Также было построено двенадцать объектов размещения бытового мусора и 31 комплексный объект. Благодаря всей этой инфраструктуре в стране ежегодно будет обрабатываться 19,23 миллиона тонн отходов, утилизироваться — 5,34 миллиона и размещаться — 2,79 миллиона тонн, пишет 56orb.ru.