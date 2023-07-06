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Развязка на пересечении Мельникайте и Дружбы в Тюмени готова на 85%

6 июля 2023, 08:15
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Развязка на пересечении Мельникайте и Дружбы в Тюмени готова на 85%

Готовность дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени составляет 85%. Об этом сообщил директор «Мостоотряда-36» АО «Мостострой-11» Андрей Лазарев.
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Тюмень

По его словам, в настоящее время на финишный этап вышли работы по возведению эстакады для левого поворота с улицы Дружбы в сторону Мельникайте. Уже подготовлены все 14 опор, идет монтаж металлического пролетного строения эстакады на третьем уровне. Параллельно с этим ведутся работы по строительству путепровода в сторону перспективной пробивки в направлении Тимофея Чаркова.

По его словам, новая транспортная развязка позволит эффективно распределить транспортные потоки по Мельникайте и создать транспортный коридор высокой пропускной способности от автомобильной дороги «Обход Тюмени» до улицы Щербакова.

«Дорога даст возможность людям из автономных округов, въезжающим в Тюмень с севера по Тобольскому тракту, попадать в центр города беспрепятственно. Также объект исключает возникновение пробок в этом районе», — подчеркнул Андрей Лазарев.

Ранее «Наш Город» писал, что дорожная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы станет первой трехуровневой развязкой в Тюмени. Работы по ее строительству завершат в 2024 году. На строительство новой дороги предусмотрено более 2,7 миллиардов рублей, в том числе 2,3 миллиарда рублей из областного бюджета. 240 миллионов рублей ушло на выкуп 240 объектов недвижимости на улице Дружбы.

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