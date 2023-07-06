Развязка на пересечении Мельникайте и Дружбы в Тюмени готова на 85%

По его словам, в настоящее время на финишный этап вышли работы по возведению эстакады для левого поворота с улицы Дружбы в сторону Мельникайте. Уже подготовлены все 14 опор, идет монтаж металлического пролетного строения эстакады на третьем уровне. Параллельно с этим ведутся работы по строительству путепровода в сторону перспективной пробивки в направлении Тимофея Чаркова.