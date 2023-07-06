Растяпы года: в Тюменской области похитители забыли на месте ЧП свои банковские карты

Инцидент произошел в мае этого года на территории одного из домовладений в селе Черное. Молодые люди украли из гаража металлолом, станки, запчасти и мотоцикл Иж Планета. Все похищенное они сдали в пункт приема металла. Размер ущерба составил 168 тысяч рублей.