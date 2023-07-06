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Растяпы года: в Тюменской области похитители забыли на месте ЧП свои банковские карты

6 июля 2023, 05:52
Фото: 1MI
В Тюменской области двое воришек забыли на месте преступления банковскую карту. Именно по ней сотрудники полиции и вычислили похитителей чужого имущества.
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Суд

Инцидент произошел в мае этого года на территории одного из домовладений в селе Черное. Молодые люди украли из гаража металлолом, станки, запчасти и мотоцикл Иж Планета. Все похищенное они сдали в пункт приема металла. Размер ущерба составил 168 тысяч рублей.

Найти воришек удалось по банковской карте, которую один из них обронил на месте происшествия. Как выяснилось, похитителями оказались жители Вагайского района 20 и 24 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража». Уголовное дело направлено в суд.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области главный бухгалтер «Ялуторовской православной гимназии» похитила у учреждения более 1 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении 43-летней женщины направлено в суд.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Кража#Тюменская область#Суд
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