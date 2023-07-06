Пьяный тюменец на дорогом «Порше» влетел в забор частного дома. Фото

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Известно, что машина зарегистрирована в Вагае.
«Инцидент произошел сегодня в 4-м часу утра. 37-летний житель Вагайского района на автомобиле „Порше“ не остановился по требованию автоинспекторов, очень быстро скрылся из зоны видимости полицейских, но, в какой-то момент не справился с управлением», — сообщили в ГИБДД.
Автоинспекторы сообщают, что водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,63 мг. Алкоголь он употреблял в развлекательном заведении, а потом решил проехаться по городу.