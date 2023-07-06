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Published Сегодня, 13:04

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Пьяный тюменец на дорогом «Порше» влетел в забор частного дома. Фото

6 июля 2023, 13:04
Фото: ГИБДД

Пьяный 37-летний влетел в забор на дорогом «Порше»

В Ишиме дорогой «Порше» на полном ходу влетел в забор. В машине сработали подушки безопасности.

Известно, что машина зарегистрирована в Вагае.

«Инцидент произошел сегодня в 4-м часу утра. 37-летний житель Вагайского района на автомобиле „Порше“ не остановился по требованию автоинспекторов, очень быстро скрылся из зоны видимости полицейских, но, в какой-то момент не справился с управлением», — сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторы сообщают, что водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,63 мг. Алкоголь он употреблял в развлекательном заведении, а потом решил проехаться по городу.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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