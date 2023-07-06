Новостройка vs вторичка: какие квартиры предпочитают тюменцы и почему

Кто хотя бы раз ходил на просмотр вторичного жилья с риелтором не понаслышке знает о минусах вторички: изношенный жилой фонд, морально устаревшие планировки с неудобными комнатами и узкими коридорами, нужно менять коммуникации или делать существенные перепланировки под себя, часто на ремонт требуется денег столько же, или даже больше, чем на новостройку.