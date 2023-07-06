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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

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Новостройка vs вторичка: какие квартиры предпочитают тюменцы и почему

6 июля 2023, 06:55
Фото: ЖК Уездные кварталы
Важное решение о покупке квартиры принято. Теперь будущему собственнику в первую очередь нужно определиться — брать квартиру в новостройке или вторичное жилье?

Что касается вторичного жилья

Кто хотя бы раз ходил на просмотр вторичного жилья с риелтором не понаслышке знает о минусах вторички: изношенный жилой фонд, морально устаревшие планировки с неудобными комнатами и узкими коридорами, нужно менять коммуникации или делать существенные перепланировки под себя, часто на ремонт требуется денег столько же, или даже больше, чем на новостройку.

О плюсах и минусах новостроек

  • Всегда приятно стать первым обладателем квартиры и обустроить ее так, как хочется вам. Да и рисков в виде обременений и внезапно появившихся незаконно выписанных родственников нет. Это будет «чистая» квартира, историю которой напишет сам покупатель,
  • Если приобретать квартиру на этапе «котлована», она обойдется гораздо дешевле, чем уже построенное жилье. Благодаря программам поддержки от банков появится возможность сэкономить на ипотеке. А многие застройщики делают скидки на покупку жилья, сертификаты на оплату ремонта и другие бонусы,
  • Главным преимуществом новых жилых кварталов становится их инфраструктура — закрытые дворы, современные детские площадки, парковочные места, красивые прогулочные зоны, магазины на первых этажах, кафе — все продумано для жизни и «сделано по уму».
Фото: ЖК Уездные кварталы

На тюменском рынке новостроек можно найти необычные проекты — со своей уникальной концепцией и идеей. Например, жилой комплекс «Уездные кварталы» спроектирован как уютный оазис — озеленение играет здесь ключевую роль. «Город в городе», собственная зеленая планета с уютным двором — парком и дизайнерским сквером с сухими фонтанами.

«Мидгард Рус» — надежный девелопер, который сейчас ведет строительство ЖК «Уездные кварталы» в одном из самых современных районов Тюмени — Тюменской Слободе. Уже в этом году будет сдан первый дом, активно строятся и другие.

Фото: ЖК Уездные кварталы

Всего жилой комплекс включает в себя три квартала, вокруг которых уже сформирована семейная инфраструктура: новые детские сады и школы, остановки общественного транспорта, магазины, поликлиника, детская школа искусств, парки и спортивный комплекс.

Фото: ЖК Уездные кварталы

Застройщик подготовил более 100 вариантов планировок под любой сценарий жизни. Молодые пары и новоиспеченные родители оценят функциональные студии и 1-комнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров.

Дружным семьям, где родители мечтают иметь приватное место для отдыха, приглянутся двушки с хорошей площадью от 64 «квадратов» и мастер-спальнями.

Роскошные 3-комнатные квартиры с видовыми террасами просто созданы для тех, кто мечтал не покидая собственной квартиры устраивать барбекю-вечеринки с друзьями, бегать на тренажере под открытым небом или копаться в мини-саду.

Фото: ЖК Уездные кварталы

В планировках квартир «Уездных кварталов» есть множество красивых и эффектных решений — с blumen-балконом, угловым остеклением, большой кухней-гостиной, шикарной просторной гардеробной. С отделкой под чистовую или с готовым ремонтом — решать будущим новоселам.

Фото: ЖК Уездные кварталы
Продажи новостроек растут и этому есть ряд причин: квартиры на первичном рынке более привлекательны и выгодны по цене. Одно из главных преимуществ новых жилых кварталов — это их инфраструктура: все сделано красиво, есть где погулять с детьми, закрытые дворы, парковочные места и многое другое. Что касается выгоды, то и здесь первичный рынок явно выигрывает со значительным перевесом, ведь именно на новостройки банки устанавливают более низкие ставки, в том числе субсидированные. В наших проектах, например, они начинаются от 4,7%. Также доступна рассрочка: если оплатить 50% стоимости, то оставшаяся сумма вносится равными платежами. Можно использовать госпрограммы, жилищные сертификаты, маткапитал и trade-in, — пояснил директор по продажам ООО «Мидгард Рус» Никита Кулигин.
Фото: ЖК Уездные кварталы

О проекте, стоимости квартир и других подробностях уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, в офисе или сайте.

Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,
8 (3452) 39-47-81, уездные-кварталы.рф, https://vk.com/uyezdkvartal.

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

Реклама. ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Покупка квартир#Акция
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