Новостройка vs вторичка: какие квартиры предпочитают тюменцы и почему

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Кто хотя бы раз ходил на просмотр вторичного жилья с риелтором не понаслышке знает о минусах вторички: изношенный жилой фонд, морально устаревшие планировки с неудобными комнатами и узкими коридорами, нужно менять коммуникации или делать существенные перепланировки под себя, часто на ремонт требуется денег столько же, или даже больше, чем на новостройку.
На тюменском рынке новостроек можно найти необычные проекты — со своей уникальной концепцией и идеей. Например, жилой комплекс «Уездные кварталы» спроектирован как уютный оазис — озеленение играет здесь ключевую роль. «Город в городе», собственная зеленая планета с уютным двором — парком и дизайнерским сквером с сухими фонтанами.
«Мидгард Рус» — надежный девелопер, который сейчас ведет строительство ЖК «Уездные кварталы» в одном из самых современных районов Тюмени — Тюменской Слободе. Уже в этом году будет сдан первый дом, активно строятся и другие.
Всего жилой комплекс включает в себя три квартала, вокруг которых уже сформирована семейная инфраструктура: новые детские сады и школы, остановки общественного транспорта, магазины, поликлиника, детская школа искусств, парки и спортивный комплекс.
Застройщик подготовил более 100 вариантов планировок под любой сценарий жизни. Молодые пары и новоиспеченные родители оценят функциональные студии и 1-комнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров.
Дружным семьям, где родители мечтают иметь приватное место для отдыха, приглянутся двушки с хорошей площадью от 64 «квадратов» и мастер-спальнями.
Роскошные 3-комнатные квартиры с видовыми террасами просто созданы для тех, кто мечтал не покидая собственной квартиры устраивать барбекю-вечеринки с друзьями, бегать на тренажере под открытым небом или копаться в мини-саду.
В планировках квартир «Уездных кварталов» есть множество красивых и эффектных решений — с blumen-балконом, угловым остеклением, большой кухней-гостиной, шикарной просторной гардеробной. С отделкой под чистовую или с готовым ремонтом — решать будущим новоселам.
Продажи новостроек растут и этому есть ряд причин: квартиры на первичном рынке более привлекательны и выгодны по цене. Одно из главных преимуществ новых жилых кварталов — это их инфраструктура: все сделано красиво, есть где погулять с детьми, закрытые дворы, парковочные места и многое другое. Что касается выгоды, то и здесь первичный рынок явно выигрывает со значительным перевесом, ведь именно на новостройки банки устанавливают более низкие ставки, в том числе субсидированные. В наших проектах, например, они начинаются от 4,7%. Также доступна рассрочка: если оплатить 50% стоимости, то оставшаяся сумма вносится равными платежами. Можно использовать госпрограммы, жилищные сертификаты, маткапитал и trade-in, — пояснил директор по продажам ООО «Мидгард Рус» Никита Кулигин.
О проекте, стоимости квартир и других подробностях уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, в офисе или сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,
8 (3452) 39-47-81, уездные-кварталы.рф, https://vk.com/uyezdkvartal.
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
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