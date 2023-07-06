На Тюменскую область в пятницу обрушатся град и грозы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два дня от теплового удара пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок. Медики настоятельно рекомендуют тюменцам с 11:00 до 16:00 воздержаться от пребывания на солнце без особой нужды, а также соблюдать питьевой режим.