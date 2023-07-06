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На Тюменскую область в пятницу обрушатся град и грозы

6 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI

6 июля в Тюмени пройдет гроза и дождь

Град, грозы и дожди обрушатся на юг Тюменской области в пятницу, 7 июля. Об этом сообщают метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Тюмень

Сегодня, 6 июля, в Тюмени тоже ожидаются грозы во второй половине дня. В областной столице обещают выпадение 1,8 мм осадков, усиление ветра до 12 м/с.

В пятницу синоптики обещают кратковременные дожди в течение всего дня. Также вероятны грозы, град, местами туман. Температура воздуха составит +14…+19 ночью и +25…+30 в дневные часы, скорость ветра 4-9 м/ с порывами до 16 м/с.

В субботу день пройдет при переменной облачности. Ночью термометры покажут +12…+17, днем до +29. В течение дня возможны кратковременные дожди и грозы. В воскресенье, 9 июля, день пройдет преимущественно без осадков, к полудню воздух прогреется до +25…+30.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два дня от теплового удара пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок. Медики настоятельно рекомендуют тюменцам с 11:00 до 16:00 воздержаться от пребывания на солнце без особой нужды, а также соблюдать питьевой режим.

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