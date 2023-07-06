Крупный ресторанный холдинг Тюмени перезапустит всю сеть своих кофеен

Теперь самое первое заведение (с которого начинался весь холдинг) с винтажным интерьером и летней террасой превратилась в «Историческую кофейню». Так же появились «Гастрокофейни» и «Кофейни-кондитерские». Здесь основной акцент работы сделают на ресторанной подаче блюд и кондитерских изделиях собственного производства.