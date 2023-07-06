Крупный ресторанный холдинг Тюмени перезапустит всю сеть своих кофеен

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Об этом сообщила Лариса Невидайло в своём Telegram-канале.
«Недавно мы обмолвились об изменениях и многие догадались, что мы решили объединить гастрокофейни и кондитерии в одну сеть, с разными форматами», — отметила Лариса Невидайло.
Теперь самое первое заведение (с которого начинался весь холдинг) с винтажным интерьером и летней террасой превратилась в «Историческую кофейню». Так же появились «Гастрокофейни» и «Кофейни-кондитерские». Здесь основной акцент работы сделают на ресторанной подаче блюд и кондитерских изделиях собственного производства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году в день рождения холдинга 10 июля «Максим» в Тюмени прошел концерт группы «Иванушки Интернешенал».