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Крупный ресторанный холдинг Тюмени перезапустит всю сеть своих кофеен

6 июля 2023, 13:31
Фото: Скрин в Telegram-канале Ларисы Невидайло

Известный ресторанный холдинг Тюмени объединил гастрокофейни и кондитерии

Тюменский холдинг «Максим» объединит свои гастрокофейни и кондитерские. Теперь заведения будут входить в одну сеть.

Об этом сообщила Лариса Невидайло в своём Telegram-канале.

«Недавно мы обмолвились об изменениях и многие догадались, что мы решили объединить гастрокофейни и кондитерии в одну сеть, с разными форматами», — отметила Лариса Невидайло.

Теперь самое первое заведение (с которого начинался весь холдинг) с винтажным интерьером и летней террасой превратилась в «Историческую кофейню». Так же появились «Гастрокофейни» и «Кофейни-кондитерские». Здесь основной акцент работы сделают на ресторанной подаче блюд и кондитерских изделиях собственного производства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году в день рождения холдинга 10 июля «Максим» в Тюмени прошел концерт группы «Иванушки Интернешенал».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Рестораны#Бизнес
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