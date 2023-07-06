Корпорация МСП настаивает на пересмотре штрафных санкций для микробизнеса в Минюсте

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Предложено внести соответствующие изменения в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве», пишет rostovgazeta.ru. Письмо с законопроектом направлено генеральным директором КМСП Александром Исаевичем министру юстиции Константину Чуйченко. Обращение поступило в Минюст 3 июля и на данный момент находится на стадии рассмотрения, пишут «Ведомости». Инициатива была разработана на основании анализа информации от субъектов МСП, а также в рамках выполнения задачи по снижению административной нагрузки на малый бизнес, которую поставил президент России Владимир Путин.
В письме от КМСП указано, что текущий закон не учитывает финансовое состояние компании, включая уровень дохода. По содержанию закона сбор представляет собой штрафную санкцию, которая, в соответствии с решениями Конституционного суда, должна быть соразмерной нарушению, отметил Исаевич. Поэтому КМСП предлагает уменьшить размер сбора с микропредприятий и уравнять его со сбором с индивидуальных предпринимателей.
В письме также указано, что сумма исполнительских сборов, которую микробизнес выплатил в период 2019–2022 годов, превышает общий объем долгов в несколько раз: 1,38 млрд руб. при общей сумме неуплаченных долгов в 141 млн руб.
Применение этой меры только в отношении микропредприятий, зарегистрированных в реестре МСП, объясняется тем, что они составляют 91,3% от общего количества юридических лиц в стране и 99,3% в структуре МСП, сказано в письме.
Так как исполнительский сбор является, по сути, штрафом, важно учитывать соотношение его величины с последствиями нарушения: если должником не был в добровольном порядке исполнен документ на 500 ₽, то взыскание 10 000 рублей исполнительского сбора выглядит необоснованным и непропорциональным, заявила Зоя Галеева, управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами.
Председатель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что малые и средние предприятия в настоящее время испытывают дефицит оборотных средств. Их финансовое состояние также ухудшается из-за того, что расчеты по контрактам и госзакупкам стали проводиться с опозданием.