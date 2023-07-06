Корпорация МСП настаивает на пересмотре штрафных санкций для микробизнеса в Минюсте

В письме от КМСП указано, что текущий закон не учитывает финансовое состояние компании, включая уровень дохода. По содержанию закона сбор представляет собой штрафную санкцию, которая, в соответствии с решениями Конституционного суда, должна быть соразмерной нарушению, отметил Исаевич. Поэтому КМСП предлагает уменьшить размер сбора с микропредприятий и уравнять его со сбором с индивидуальных предпринимателей.