Итоги дня Тюмени: фабрику 1945 года продали, на СВО погиб казак, судят коммуниста

Рубль стремительно падает в течение последних двух недель. Всего, с начала года, его стоимость упала почти на 32%. Сейчас цена за доллар подбирается к пугающей отметке — 100 рублей. Экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков считает, что одной из причин причин девальвации рубля стала существенная разница между экспортом и импортом. Сейчас меняется сальдо торгового баланса. То есть ранее были высокие цены на углеводороды и мы могли больше их продавать. Но в связи с введенными ограничениями (санкциями) продажи сократились. В 2022 году вся страна пережила резкую перемену в области внешней торговли, однако основой экспорта так и остались нефть и газ. Нестабильность цен на нефтегазовом рынке и привела к существенным проблемам с торговым балансом.