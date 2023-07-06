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Итоги дня Тюмени: фабрику 1945 года продали, на СВО погиб казак, судят коммуниста

6 июля 2023, 18:22
Фото: 1MI

Итоги дня в Тюмени: на СВО погиб казак, судят коммуниста, фабрику 1945 года продали

Руководство фабрики «Тюменьсетеснасть» приняло решение закрыть бизнес, но сохранить производство. Часть активов будет продано.
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Итоги

Работавшую с 1945 года тюменскую фабрику продали. Она распологалась у рынка «На Минской»

Старые станки 60-х годов достанутся компании «Тюменские рыболовные сети», их попытаются запустить в течение месяца. Тюменское сетевязальное производство на Холодильной работало почти 78 лет. Оно появилось в 1945 году, когда в Тюмень была перевезена часть Касимовской фабрики.

«Судят по указке сверху»: коммуниста-пенсионера обвиняют в избиении полицейского.

Его задержали в 2020 году на митинге.

В Ленинском районном суде судят тюменского коммуниста — 73-летнего Александра Черепанова. Ему вменяют избиение полицейского. Сегодня Черепанов заявил ряд ходатайств. После перерыва на включение кондиционера, судья во всех ходатайствах отказала.

Юрий Рябцев сообщил «Нашему городу», что просьбу о проведении эксперимента все же могли удовлетворить.

Под Артёмовском погиб казак из Тюмени.

В Тюмени проводили в последний путь казака, бойца СВО Андрея Зайцева. Он погиб под Артёмовском 28 июня. Похороны прошли в среду, у бойца остались жена и две дочки.

Андрею Зайцеву было тридцать лет. Его смерть подтвердил «Нашему городу» начальник штаба ОКО Тюменской области Иван Шавшун.

«Цены вырастут»: как новый исторический максимум доллара и евро повлияет на тюменцев?

Экономисты рассказали о последствиях девальвации для простых жителей.

Рубль стремительно падает в течение последних двух недель. Всего, с начала года, его стоимость упала почти на 32%. Сейчас цена за доллар подбирается к пугающей отметке — 100 рублей. Экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков считает, что одной из причин причин девальвации рубля стала существенная разница между экспортом и импортом. Сейчас меняется сальдо торгового баланса. То есть ранее были высокие цены на углеводороды и мы могли больше их продавать. Но в связи с введенными ограничениями (санкциями) продажи сократились. В 2022 году вся страна пережила резкую перемену в области внешней торговли, однако основой экспорта так и остались нефть и газ. Нестабильность цен на нефтегазовом рынке и привела к существенным проблемам с торговым балансом.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Бизнес#Итоги
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