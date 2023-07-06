nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:09

Published Сегодня, 01:09

Modified Сегодня, 01:12

Updated Сегодня, 01:12

Изображение материала

Будьте внимательны! Сегодня в Тюмени отключат светофоры сразу на нескольких улицах

6 июля 2023, 01:09
Фото: 1MI

Светофоры на улице Ямской и Бакинских комиссаров отключат в Тюмени 6 июля

Три светофора в областной столице погаснут сегодня с 13.00 до 17.00 в связи с плановыми работами на электросетях.

Возможны отключения светофорных объектов на пересечении нескольких улиц. Это: Аккумуляторная и Ямская, Барнаульская и Бакинских комиссаров, Ямская и Бакинских комиссаров, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на этих перекрестках.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области произошло ДТП с участием подростка: 12-летнюю девочку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу.

Двадцатидвухлетний автомобилист сбил 12-летнюю тюменку
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Светофор#Отключение светофоров#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Это потрясающе!»: тюменцы делятся в соцсетях фото мистического Кровавого Суперлуния
Вчера, 07:20
«Ради показухи»: жители дома по Карла Маркса в Тюмени объявили войну УК
Вчера, 06:33
Из Тюмени запускают прямые авиарейсы в Грузию
Вчера, 12:18
Скоро тюменцам будет плохо: метеорологи предупреждают о сильной магнитной буре
Вчера, 08:00
Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару
Вчера, 10:15
«Покойся с миром, Петруха!»: в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени
Вчера, 12:21