Будьте внимательны! Сегодня в Тюмени отключат светофоры сразу на нескольких улицах

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Published Сегодня, 01:09
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Возможны отключения светофорных объектов на пересечении нескольких улиц. Это: Аккумуляторная и Ямская, Барнаульская и Бакинских комиссаров, Ямская и Бакинских комиссаров, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на этих перекрестках.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области произошло ДТП с участием подростка: 12-летнюю девочку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу.