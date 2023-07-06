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21,5 тысячи семей улучшили жилищные условия по программам Банка ДОМ. РФ

6 июля 2023, 10:40
Фото: Банк ДОМ.РФ
С начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на сумму 111 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти кредиты помогли улучшить жилищные условия около 21,5 тысячи семей.

Наибольшее количество выданных ипотечных кредитов пришлось на Москву и Московскую область (30,6 и 15,4 миллиарда рублей соответственно, рост в 1,7 раза). Также в списке лидеров Краснодарский край (8,2 миллиарда рублей, в 2,1 раза), Санкт-Петербург (7 миллиардов рублей, рост в 1,2 раза), Тюменская область (4,7 миллиарда рублей, рост в 1,6 раза).

Популярность ипотечных кредитов также была высокой в Ленинградской области (4,2 миллиарда рублей, рост в 2,2 раза), Новосибирской области (4 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза), Приморском крае (3,8 миллиарда рублей, рост в 1,3 раза), Свердловской области (3,7 миллиарда рублей, рост на 6%) и Республике Татарстан (2,8 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза).

Среди ипотечных программ наибольшей популярностью пользовались «Семейная ипотека», выбранная 34% заемщиков, и «Льготная ипотека на новостройки», выбранная 29% клиентов. Программой для ИТ-специалистов воспользовались 15,5% заемщиков, а доля ипотечных займов на приобретение вторичного жилья составила 12,1%. Приблизительно 5% сделок было проведено по стандартной рыночной программе на новостройки, а около 3% — по программе «Дальневосточная ипотека».

«Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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