Житель Тюмени выловил в озере Андреевском огромную щуку

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
«Вся рыба на рельефе, очередная постановка я меняю приманку на relax copyto, делаю заброс и на третьей подмотке подсекаю. После нескольких оборотов катушки понимаю, что села хорошая рыба грамотно работаю», — отметил Денис С. в паблике «Рыбалка в Тюменской области».
«Крупная рыба наверно становится активной, а то сколько ей можно отлеживаться, вон какая худая», — иронизирует подписчик паблика Александр К.
Щуку удалось словить в озере Андреевском.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июня тюменец Алексей рыбачил в черте города на реке Тура, ему удалось поймать судака весом 2100 грамм.