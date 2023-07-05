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Житель Тюмени выловил в озере Андреевском огромную щуку

5 июля 2023, 12:38
Фото: 1MI

Огромную щуку на 6 килограммов словил тюменец в озере Андреевском

Житель Тюмени поймал щуку весом в шесть килограммом. О своём улове он сообщил в соцсетях.
«Вся рыба на рельефе, очередная постановка я меняю приманку на relax copyto, делаю заброс и на третьей подмотке подсекаю. После нескольких оборотов катушки понимаю, что села хорошая рыба грамотно работаю», — отметил Денис С. в паблике «Рыбалка в Тюменской области».
«Крупная рыба наверно становится активной, а то сколько ей можно отлеживаться, вон какая худая», — иронизирует подписчик паблика Александр К.

Щуку удалось словить в озере Андреевском.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июня тюменец Алексей рыбачил в черте города на реке Тура, ему удалось поймать судака весом 2100 грамм.

Фото: тюменец Александр К. скрин "Рыбалка в Тюменской обл"
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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