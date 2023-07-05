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«Жирные, неповоротливые»: Алену Водонаеву возмутили жирные семьи

5 июля 2023, 16:20
Фото: тг-канал Voda

Водонаеву возмутили жирные семьи на пляжах Черного моря

Водонаеву расстроили отдыхающие дети и их родители на пляжах Анапы. Она пожаловалась на жирных и неповоротливых людей.
«Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом! Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах», — отметила Водонаева в своём Telegram-канале.

Её возмутили и «откормленные дети». Она полагает, что это может серьёзно испортить здоровье ребят в раннем возрасте.

«Эту ситуация на центральном пляже подтверждаю, поэтому выбираю для себя другие пляжи Анапы», — отмечает подписчик Telegram-канала «Voda».

В конце июня Водонаеву затравили в сети из-за «рекламы ЧВК Вагнер». При этом она много раз сообщала в Telegram-канале, что никаких денег не получала и не занималась продвижением этой частной компании.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Погода#Пляж#Зоны отдыха
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