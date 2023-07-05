«Жирные, неповоротливые»: Алену Водонаеву возмутили жирные семьи

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
«Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом! Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах», — отметила Водонаева в своём Telegram-канале.
Её возмутили и «откормленные дети». Она полагает, что это может серьёзно испортить здоровье ребят в раннем возрасте.
«Эту ситуация на центральном пляже подтверждаю, поэтому выбираю для себя другие пляжи Анапы», — отмечает подписчик Telegram-канала «Voda».
В конце июня Водонаеву затравили в сети из-за «рекламы ЧВК Вагнер». При этом она много раз сообщала в Telegram-канале, что никаких денег не получала и не занималась продвижением этой частной компании.