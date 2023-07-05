Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня сбор ребенка в школу — дорогое удовольствие, так как учебники, канцелярские принадлежности и школьная форма весьма недешевы. По информации Росстата, в 2022 году на то, чтобы купить все необходимое к 1 сентября для будущих учеников первого класса, требовалось от 22,3 и 26,8 тысячи рублей для мальчиков и девочек соответственно.
В 2021 году всем российским семьям с детьми выплачивались денежные пособия к школе в размере 10 тысяч рублей, невзирая на уровень дохода. В 2022 году такая выплата уже не была предусмотрена. Будет ли выплачиваться это пособие в нынешнем году — неизвестно, так как до настоящего момента власти ничего об этом не сообщали.
Пока же гражданам, имеющим детей-школьников, приходится рассчитывать только на региональные выплаты к школе, которые положены не всем, а лишь малообеспеченным и многодетным семьям.
Также в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, предусматривающий выделение из федерального бюджета дополнительных денег для выплату ежегодных пособий российским семьям на подготовку детей к 1 сентября, однако окончательное решение по нему еще не принято.
На территории Тюменской области право на выплаты к 1 сентября в 2023 году имеют малообеспеченные семьи, доход каждого из членов которых не выше установленного в регионе прожиточного минимума. Сумма выплат к 1 сентября, как пишет онлайн-издание GOGOV, составляет от одной до трех тысяч рублей.
Также разовое пособие к 1 сентября получат многодетные семьи, в которых воспитываются трое или более несовершеннолетних детей. Выплаты могут назначаться на каждого ребенка или сразу на всю семью разом.
Чтобы получить положенную по закону выплату на подготовку детей к 1 сентября, жителям Тюменской области необходимо обратиться в отделение или клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства и написать заявление.
Заявление в случае выплаты к школе для многодетных семей пишется один раз, после чего деньги автоматически начисляются каждый год, пока ребенку не исполнится шестнадцать лет. Чтобы получить пособие на первоклассника впервые, родителям нужно будет представить справку из школы.
По достижении школьником шестнадцатилетнего возраста, необходимость получения выплаты придется подтверждать каждый год.