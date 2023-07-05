В 2021 году всем российским семьям с детьми выплачивались денежные пособия к школе в размере 10 тысяч рублей, невзирая на уровень дохода. В 2022 году такая выплата уже не была предусмотрена. Будет ли выплачиваться это пособие в нынешнем году — неизвестно, так как до настоящего момента власти ничего об этом не сообщали.