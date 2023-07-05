Весь в ранах и царапинах: в Тюмени около трассы гуляет конь

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
«Добрый вечер. Чей конь разгуливает по трассе? В данный момент зашёл на Московские дачи, хозяева отзовитесь. Чуть под фуру не попал. Держим за узду у „Темного и Светлого“. Куда его. Весь в ранах и царапинах. 8 (906) 822 0643», — сообщает в паблике «ЧС Тюмень» Олеся Кузьмина.
В комментариях к записи горожане предположили, что конь мог потеряться.
«Хорошо, что есть ещё добрые, отзывчивые и ответственные люди», — заметил подписчик паблика Олег Л.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июня лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск.