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Весь в ранах и царапинах: в Тюмени около трассы гуляет конь

5 июля 2023, 15:16
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень" Олеся Кузьмина

В Тюмени у оживленной трассы гуляет конь

В областной столице тюменцы нашли лошадь, которая гуляла около трассы. Она вся была в «ранах и царапинах».
«Добрый вечер. Чей конь разгуливает по трассе? В данный момент зашёл на Московские дачи, хозяева отзовитесь. Чуть под фуру не попал. Держим за узду у „Темного и Светлого“. Куда его. Весь в ранах и царапинах. 8 (906) 822 0643», — сообщает в паблике «ЧС Тюмень» Олеся Кузьмина.

В комментариях к записи горожане предположили, что конь мог потеряться.

«Хорошо, что есть ещё добрые, отзывчивые и ответственные люди», — заметил подписчик паблика Олег Л.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июня лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск.

Лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги
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