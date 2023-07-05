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«Покойся с миром, Петруха!»: в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени

5 июля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Погибшего в зоне СВО бойца похоронили в городе Куртамыш

В зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени

Житель Тюмени Петр Добрыдин погиб в ночь с 25.06.2023 на 26.06.2023. Ему было 33 года.

По данным «Нашего города», мужчина работал в должности газорезчика в заготовительном цеху местного предприятия АО «СТАЛЬМОСТ» с 2017 года. В 2022 году мужчина попал под частичную мобилизацию.

Бывшие коллеги оставляют в соцсетях слова соболезнования родным. Очевидно, что Петр Добрыдин пользовался популярностью в коллективе.

Фото: Скрин АО "Стальмост"
«Светлая память тебе, Петенька. Искренние соболезнования моим родным. Сил вам», — сообщила в группе ВК АО «СТАЛЬМОСТ» Татьяна Ш.
«Петруха! Покойся с миром…», — пишет Тарас Т.

Петру Добрыдину было 33 года. Прощание с погибшим прошло сегодня, 5 июля, в городе Куртамыш Курганской области, откуда он родом.

В конце июня сообщалось, что в зоне СВО погиб 24-летний футболист из команды ФК «Тюмень» Вадим Чернов. Он родился в 1999 году, с 2016 года играл в дубле мини-футбольной команды.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погибшие
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