«Покойся с миром, Петруха!»: в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По данным «Нашего города», мужчина работал в должности газорезчика в заготовительном цеху местного предприятия АО «СТАЛЬМОСТ» с 2017 года. В 2022 году мужчина попал под частичную мобилизацию.
Бывшие коллеги оставляют в соцсетях слова соболезнования родным. Очевидно, что Петр Добрыдин пользовался популярностью в коллективе.
«Светлая память тебе, Петенька. Искренние соболезнования моим родным. Сил вам», — сообщила в группе ВК АО «СТАЛЬМОСТ» Татьяна Ш.
«Петруха! Покойся с миром…», — пишет Тарас Т.
Петру Добрыдину было 33 года. Прощание с погибшим прошло сегодня, 5 июля, в городе Куртамыш Курганской области, откуда он родом.
В конце июня сообщалось, что в зоне СВО погиб 24-летний футболист из команды ФК «Тюмень» Вадим Чернов. Он родился в 1999 году, с 2016 года играл в дубле мини-футбольной команды.