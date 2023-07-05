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В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля

5 июля 2023, 04:08
Фото: 1MI

Пятидесятилений рыбак пропал в Тюменской области

В социальной сети Вконтакте сообщают о пропавшем несколько дней назад 50-летнем жителе деревни Яр Ялуторовского района.

Мужчина отправился на рыбалку 1 июля в Слободу-Бешкиль Исетского района. С тех пор о пропавшем нет никакой информации, на связь он не выходит. В тот день мужчина был одет в зелёный камуфляжный костюм.

Среди его примет в ориентировке перечисляются нормальное телосложение и рост 170 см.

Всех, кому станет что-нибудь известно о пропавшем, тюменка просит писать ей в личные сообщения на странице в социальной сети Вконтакте Юлия Николаева.

Ранее «Наш город» писал, что вчера под Тюменью пропала 42-летняя женщина, которая отправилась в лес. К счастью, сегодня утром её нашли живой.

Тюменку, пропавшую в лесу вчера, нашли. Ей нужна медицинская помощь
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Фото: Юлия Николаева
#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиски человека#Яр#Исетский район#Общество#Тюменцы
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