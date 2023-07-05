В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Мужчина отправился на рыбалку 1 июля в Слободу-Бешкиль Исетского района. С тех пор о пропавшем нет никакой информации, на связь он не выходит. В тот день мужчина был одет в зелёный камуфляжный костюм.
Среди его примет в ориентировке перечисляются нормальное телосложение и рост 170 см.
Всех, кому станет что-нибудь известно о пропавшем, тюменка просит писать ей в личные сообщения на странице в социальной сети Вконтакте Юлия Николаева.
Ранее «Наш город» писал, что вчера под Тюменью пропала 42-летняя женщина, которая отправилась в лес. К счастью, сегодня утром её нашли живой.