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В центре Тюмени перекрыли движение из-за ремонтных работ

5 июля 2023, 12:00
Фото: ГИБДД

В центре Тюмени на улице Советской перекрыли движение на два дня

В центре областной столицы на два дня перекрыли движение транспорта на ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова.

Здесь проводятся ремонтные работы.

«Временные дорожные знаки установлены в соответствии со схемой организации дорожного движения. Движение будет закрыто седьмого июля. Объезд по ул. Профсоюзной, ул. Клейкой, ул. Орджоникидзе, ул. Хохрякова, ул. Володарского», — сообщили в ГИБДД.

В Тюмени сейчас начинается сезон ремонтных работ. Строители должны заменить асфальт на городских дорогах и провести замену инженерных сетей и коммуникаций. В июле обновят почти 500 метров теплосети на участке в границах улиц Ямская — Болотникова — Луначарского. Ремонтные работы пройдут на Червишевском тракте — Молодежной; самый протяженный участок теплосети заменят на улице Ершова (почти 800 метров). В период с 05.07.2023 по 17.08.2023 будет ограничено движение транспорта по улице Восточный проезд на участке от дома № 138 до дома № 140 по 30 лет Победы и в период с 06.07.2023 по 20.07.2023 по улице Грибоедова. За месяц будут отремонтированы 37 объектов протяженностью более 10 километров. На сегодняшний день, в соответствии с графиком, работы ведутся на 19 из них.

Ранее «Наш город» отмечал, что с 4 июля в Тюменской области на ряде участков федеральных дорог введены ограничения для грузовиков. Это связанно с жаркой погодой. Ограничения действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов на трасса Тюмень — Омск: с 10,6 по 375,8 км, Р-254 «Иртыш» с 99,8 по 194 км, Тюмень — ХМАО с 11,7 по 952,9 км.

Из-за жары в Тюменской области ввели ограничения на федеральных трассах
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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