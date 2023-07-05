В центре Тюмени перекрыли движение из-за ремонтных работ

В Тюмени сейчас начинается сезон ремонтных работ. Строители должны заменить асфальт на городских дорогах и провести замену инженерных сетей и коммуникаций. В июле обновят почти 500 метров теплосети на участке в границах улиц Ямская — Болотникова — Луначарского. Ремонтные работы пройдут на Червишевском тракте — Молодежной; самый протяженный участок теплосети заменят на улице Ершова (почти 800 метров). В период с 05.07.2023 по 17.08.2023 будет ограничено движение транспорта по улице Восточный проезд на участке от дома № 138 до дома № 140 по 30 лет Победы и в период с 06.07.2023 по 20.07.2023 по улице Грибоедова. За месяц будут отремонтированы 37 объектов протяженностью более 10 километров. На сегодняшний день, в соответствии с графиком, работы ведутся на 19 из них.