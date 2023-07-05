В 10 районах Тюменской области увеличили покрытие 4G

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
После проведенной модернизации интернет 4G впервые стал доступен жителям 23 деревень и поселков на юге Тюменского региона. Теперь быстрой передачей данных могут пользоваться жители населенных пунктов Бердюжского, Заводоуковского, Ярковского, Сорокинского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ишимского, Тобольского, Тюменского и Уватского районов.
Перераспределение радиочастот помогло увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета в среднем на 30% как в районных центрах, так и в небольших поселках. Теперь сельские жители и горожане, предпочитающие поводить лето в деревне, могут пользоваться цифровыми сервисами, требующими стабильного интернет-соединения.
За первое полугодие 2023 года специалисты МегаФона провели рефарминг более чем на 70 объектах связи. Почти 40% из них расположены в сельской местности. Такое техническое решение дает возможность в сжатые сроки улучшать качество сотовой связи и интернета для жителей и предприятий Тюменской области.
Наиболее масштабные работы прошли в Уватском районе. Здесь ведется нефтедобыча, а в связи с активностью производственных процессов на разрабатываемых месторождениях растет и потребность в современных телеком-услугах. Кроме того, в районном центре действует биатлонный центр имени Александра Тихонова, на тренировки и соревнования в Уват приезжают спортсмены и любители биатлона из многих российских регионов.
На базовых станциях в Увате, поселке Туртас, селах Нефедова и Ивановка, а также на производственных площадках Тальцийского и Усть-Тегусского месторождений запустили 4G в диапазоне, обеспечивающим стабильное качество интернета в радиусе до 10 километров. Еще на двух телеком-объектах — вблизи Кальчинского месторождения и в вахтовом жилом комплексе Усть-Тегусского нефтепромысла — активирован высокочастотный диапазон, со скоростью передачи данных до 150 Мбит/сек. В июне здесь фиксировали среднюю скорость более 50 Мбит/сек.
Вахтовики теперь также смогут использовать возможности мобильного интернета для работы, отдыха и связи с близкими. За неделю трафик вахтового жилого комплекса превысил 2 терабайта.
В районах Тюменской области специалисты продолжают модернизировать инфраструктуру сотовой связи. В регионе расширилась территория действия технологии цифровых звонков VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях в сети 4G.