В 10 районах Тюменской области увеличили покрытие 4G

На базовых станциях в Увате, поселке Туртас, селах Нефедова и Ивановка, а также на производственных площадках Тальцийского и Усть-Тегусского месторождений запустили 4G в диапазоне, обеспечивающим стабильное качество интернета в радиусе до 10 километров. Еще на двух телеком-объектах — вблизи Кальчинского месторождения и в вахтовом жилом комплексе Усть-Тегусского нефтепромысла — активирован высокочастотный диапазон, со скоростью передачи данных до 150 Мбит/сек. В июне здесь фиксировали среднюю скорость более 50 Мбит/сек.