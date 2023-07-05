Тюменцы раскритиковали отмену левых поворотов на Объездной

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Теперь автомобилисты ищут новые схемы проезда, а множество автобусов вынужденно меняют маршруты движения. В некоторых новых ЖК города уже появляются пробки.
«Теперь и у автобусов будут лишние перепробеги», — заметил подписчик Telegram-канала «Наш город» Кирилл А.
«ГУС интересно просто на авось решение принимали, или на основе расчётов нагрузки и пропускной способности, хотя о чем я?», — сообщил Денис Л.
Решение тюменских властей одобрили несколько автомобилистов.
В конце июня «Наш город» сообщал, что тюменские пенсионеры требуют вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского (Объездная дорога). Раньше они могли добраться до дач за 15 минут.