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Тюменцы раскритиковали отмену левых поворотов на Объездной

5 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI

Жители Тюмени раскритиковали властей за отмену левых поворотов на Объездной

Подписчики Telegram-канала «Наш город» раскритиковали решение ГУС Тюменской области отменившие повороты на Объездной дороге.

Теперь автомобилисты ищут новые схемы проезда, а множество автобусов вынужденно меняют маршруты движения. В некоторых новых ЖК города уже появляются пробки.

«Теперь и у автобусов будут лишние перепробеги», — заметил подписчик Telegram-канала «Наш город» Кирилл А.
«ГУС интересно просто на авось решение принимали, или на основе расчётов нагрузки и пропускной способности, хотя о чем я?», — сообщил Денис Л.

Решение тюменских властей одобрили несколько автомобилистов.

В конце июня «Наш город» сообщал, что тюменские пенсионеры требуют вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского (Объездная дорога). Раньше они могли добраться до дач за 15 минут.

В Тюмени запретят левые повороты на объездной у улицы Авторемонтной
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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