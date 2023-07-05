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Тюменские стройматериалы могут продавать в «Леруа Мерлен» и «Стройдворе»

5 июля 2023, 10:31
Фото: 1MI

Тюменская ТПП ведет переговоры по поставке региональных стройматериалов

Торгово-промышленная палата Тюменской области продвигает местные стройматериалы на новые рынки.

В ТПП полагают, что их можно поставлять на экспорт в другие страны. Сейчас идут переговоры с профильными сетями «Леруа Мерлен» и «Стройдвор».

«Мы собираемся активно работать со строительными компаниями региона. У нас в задумке два огромнейших проекта. И есть идея по промышленности: полки „Леруа Мерлен“ и „Стройдвора“ опустели. Хочется производить в регионе то, что они бы закупали», — сообщила Ольга Езикеева (президент ТПП) «Тюменской линии».

Тюменский холдинг «Партнер» прорабатывает возможность открыть завод по производству стеновых в Армении.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская компания «Этажи» хочет заработать «50 — 60 миллиардов рублей» на IPO.

Тюменская компания «Этажи» хочет получить «50 — 60 миллиардов рублей»
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