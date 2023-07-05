Тюменские стройматериалы могут продавать в «Леруа Мерлен» и «Стройдворе»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В ТПП полагают, что их можно поставлять на экспорт в другие страны. Сейчас идут переговоры с профильными сетями «Леруа Мерлен» и «Стройдвор».
«Мы собираемся активно работать со строительными компаниями региона. У нас в задумке два огромнейших проекта. И есть идея по промышленности: полки „Леруа Мерлен“ и „Стройдвора“ опустели. Хочется производить в регионе то, что они бы закупали», — сообщила Ольга Езикеева (президент ТПП) «Тюменской линии».
Тюменский холдинг «Партнер» прорабатывает возможность открыть завод по производству стеновых в Армении.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская компания «Этажи» хочет заработать «50 — 60 миллиардов рублей» на IPO.