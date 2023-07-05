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Тюменку, пропавшую в лесу вчера, нашли. Ей нужна медицинская помощь

5 июля 2023, 03:03
Фото: 1MI

Пропавшая в лесу под Тюменью женщина найдена живой

Пропавшую в лесу тюменку нашли и передали сестре, сообщили сегодня утром в ДПСО «Тюменьрегионспас».

Правда, во время поисков волонтеры и родственники пропавшей подцепили много клещей. Их пришлось направить в инфекционную больницу.

Клещи были обнаружены и у найденной женщины. Сейчас ей необходимо обратиться к врачу.

Напомним, 4 июля 42-летняя жительница СНТ «Горошинка» отправилась в лес за ягодами и не вернулась.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 16-летний подросток. В итоге его нашли в Ишиме.

Пропавшего накануне 16-летнего жителя Тюмени нашли в Ишиме
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#Елена Чебоксарова#Поиски пропавших#Поиски человека#Пропавшие без вести#Лес#Общество#Тюменцы
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