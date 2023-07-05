Тюменку, пропавшую в лесу вчера, нашли. Ей нужна медицинская помощь

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Правда, во время поисков волонтеры и родственники пропавшей подцепили много клещей. Их пришлось направить в инфекционную больницу.
Клещи были обнаружены и у найденной женщины. Сейчас ей необходимо обратиться к врачу.
Напомним, 4 июля 42-летняя жительница СНТ «Горошинка» отправилась в лес за ягодами и не вернулась.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 16-летний подросток. В итоге его нашли в Ишиме.