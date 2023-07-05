Тюменка не захотела отпускать супруга погулять с друзьями и пырнула его ножом

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:34
Селянку доставили в отдел полиции, где она рассказала, что на днях дома распивала с супругом алкоголь, после чего он захотел отправиться к приятелям. Как только мужчина вышел за ограду, подозреваемая догнала его. Он получили удар ножом, сообщают в УМВД по Тюменской области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Ранее «Наш город» писал, что тоболяк изрезал жену возле отдела полиции за то, что она подала на развод.