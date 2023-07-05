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Тюменка не захотела отпускать супруга погулять с друзьями и пырнула его ножом

5 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI

Селянка ударила супруга ножом в Вайгайском районе Тюменской области

Мужчину с ножевыми ранениями привезли в вагайскую больницу, которые ему нанесла собственная 39-летняя жена — она была ранее судима.

Селянку доставили в отдел полиции, где она рассказала, что на днях дома распивала с супругом алкоголь, после чего он захотел отправиться к приятелям. Как только мужчина вышел за ограду, подозреваемая догнала его. Он получили удар ножом, сообщают в УМВД по Тюменской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее «Наш город» писал, что тоболяк изрезал жену возле отдела полиции за то, что она подала на развод.

Тоболяк изрезал жену ножом прямо у отдела полиции. Его частично оправдали
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#Елена Чебоксарова#Нож#Ножевое ранение#Конфликты#Супруги#Вагайский район#Общество#Происшествия#Тюменцы#Новости тюмени
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