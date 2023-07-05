Тюменка не захотела отпускать супруга погулять с друзьями и пырнула его ножом

Селянку доставили в отдел полиции, где она рассказала, что на днях дома распивала с супругом алкоголь, после чего он захотел отправиться к приятелям. Как только мужчина вышел за ограду, подозреваемая догнала его. Он получили удар ножом, сообщают в УМВД по Тюменской области.