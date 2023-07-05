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Цифровые финансовые активы «Атомайз» позволяют покупать и копить квадратные метры

5 июля 2023, 18:58
Фото: 1MI
Платформа «Атомайз», входящая в состав «Интеррос», впервые выпустила «цифровые квадратные метры». Такое название было дано цифровым финансовым активам (ЦФА) на недвижимое имущество с защитой капитала.

Сумма выпуска таких активов составляет 50 миллионов рублей. Инструмент доступен для всех типов инвесторов.

Принцип его работы заключается в следующем: если стоимость квадратного метра выросла на 9% (то есть ниже номинала), инвестор всё равно получает обещанную прибыль. При росте стоимости метра прибыль также увеличивается, сообщает ko.ru.

Таким образом, это первый в России инвестиционный инструмент в сфере недвижимости, который гарантирует сохранение капитала и стабильный доход. Информация о владельце таких активов автоматически записывается в распределенном реестре профильного оператора «Атомайз», который находится под контролем Центрального банка России.

Генеральный директор платформы Екатерина Фроловичева считает, что «цифровые квадратные метры» имеют большой потенциал и могут стать популярным инструментом для инвестиций в недвижимость. Они предоставляют возможность людям вложиться в жилье, не интересующимся перепродажей и оформлением прав собственности.

Компания «Интеррос» называет ЦФА удобным и технологичным способом привлечения ликвидности.

Объем выпуска цифровых финансовых активов в России за год превысил миллиард рублей.

В 2021 году в стране был принят закон о ЦФА, и платформа «Атомайз» стала первым оператором информационных систем по управлению такими активами после получения одобрения от Центрального банка России. Сейчас таким статусом обладают также компании «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-Банк.

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