Цифровые финансовые активы «Атомайз» позволяют покупать и копить квадратные метры

В 2021 году в стране был принят закон о ЦФА, и платформа «Атомайз» стала первым оператором информационных систем по управлению такими активами после получения одобрения от Центрального банка России. Сейчас таким статусом обладают также компании «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-Банк.