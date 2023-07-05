Специалист «Росводоканал Тюмень» в десятке лучших слесарей России

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Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» прошел в Самаре. Участие в нем приняли специалисты из самых разных регионов России.
Все участники прошли предварительный отбор. На площадках развернулась красивая и зрелищная борьба мастеров своего дела.
«Мы ехали в неизвестность. Темы конкурсных заданий для всех участников держались в секрете, поэтому подготовиться заранее было невозможно. В практической части нужно было по схеме собрать узел. Мы с такими материалами уже не работаем, давно перешли на пластик, но помог опыт, поэтому справился довольно быстро», — рассказал Евгений Кричковский.
Слесари аварийно-восстановительных работ всегда на передовой — и жару, и в мороз они устраняют повреждения на сетях, чтобы в дома быстрее вернулась вода. Часто трудятся без ограничения водоснабжения — усложняют работу себе, чтобы не доставлять дополнительных неудобств людям.
«Евгений Кричковский работает в тюменском водоканале 19 лет. Отличный специалист и наставник для молодежи. Он не раз участвовал в корпоративной научно-практической конференции, представлял идеи, которые сегодня применяются на практике, и сейчас достойно выступил на конкурсе профмастерства», — говорит начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
За успешное участие в конкурсе и высокое профессиональное мастерство Евгений Кричковский отмечен благодарственным письмом Минстроя России.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.