Ремонтная компания УСТЭК: где будет ограничено движение транспортных средств в июле

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Продолжатся работы по замене теплосетей на участках в районе жилых домов по ул. Грибоедова — Ялуторовская, ул. Максима Горького — Фабричная.
В связи с выполнением работ по капитальным ремонтам будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:
— в период с 05.07.2023 по 17.08.2023 по ул. Восточный проезд на участке от дома № 138 до дома № 140 по ул. 30 лет Победы;
— в период с 06.07.2023 по 20.07.2023 по ул. Грибоедова в районе домов № 6, № 8;
— в период с 06.07.2023 по 16.07.2023 по ул. Фабричная в районе дома № 6;
— в период с 10.07.2023 по 28.08.2023 по ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. Степной 2-й переулок;
— в период с 10.07.2023 по 30.07.2023 по ул. Ершова на участке от дома № 56 до дома № 62;
— в период с 13.07.2023 по 23.09.2023 по ул. Ершова от дома № 13 до пересечения с ул. Судоремонтной и от пересечения с ул. Судоремонтной до дома № 19;
— в период с 30.07.2023 по 20.08.2023 по ул. Жуковского от пересечения с ул. Ушакова до пересечения с ул. Нахимова и по ул. Ершова от дома № 56 до дома № 49а по ул. Марины Расковой;
— в период с 16.08.2023 по 19.08.2023 по ул. Ершова от дома № 13 до дома № 19;
— в период с 20.08.2023 по 15.09.2023 по ул. Ушакова от ул. Жуковского до ул. Ершова.
Напомним, что всего за лето УСТЭК будут отремонтированы 37 объектов протяженностью более 10 километров. На сегодняшний день, в соответствии с графиком, работы ведутся на 19 из них. Раньше срока завершены работы на 4 объектах, входящих в муниципальную программу благоустройства дворовых территорий: капитально отремонтированы тепловые сети в районе жилых домов по ул. Энергетиков, ул. 50 лет Октября, ул. Ставропольская, ул. Ватутина. По ул. 70 лет Октября в районе жилых домов проведен капитальный ремонт тепловой сети и сетей ГВС и ЦГВС.