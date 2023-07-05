Ремонтная компания УСТЭК: где будет ограничено движение транспортных средств в июле

Напомним, что всего за лето УСТЭК будут отремонтированы 37 объектов протяженностью более 10 километров. На сегодняшний день, в соответствии с графиком, работы ведутся на 19 из них. Раньше срока завершены работы на 4 объектах, входящих в муниципальную программу благоустройства дворовых территорий: капитально отремонтированы тепловые сети в районе жилых домов по ул. Энергетиков, ул. 50 лет Октября, ул. Ставропольская, ул. Ватутина. По ул. 70 лет Октября в районе жилых домов проведен капитальный ремонт тепловой сети и сетей ГВС и ЦГВС.