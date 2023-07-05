Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

Спецпроект (статья, обзор, репортаж, карточки, интервью, тест, опрос)

Средний объем — 6000 символов (без учета пробелов). До 20 фото. Возможна вставка готового аудио-визуального произведения (посредством размещения ссылки на видео-хостинг). Спецпроекты в редакционном формате или на тильде — в зависимости от инфоповода, объема, структуры и тематики.

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