Покупка жилья в Тюмени — надежный способ инвестиций

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Покупка квартиры позволит сохранить накопления. В период экономической нестабильности вложенные в жилье деньги не обесценятся. Наиболее выгодный вариант — новостройки в районах с развивающейся инфраструктурой.
Недвижимость даст возможность получать пассивный доход, сдавая квартиру в аренду. Таким образом, у собственника появляется подушка безопасности в любые времена. Человек становится менее зависим от внешних обстоятельств, чувствует себя увереннее.
Также один из вариантов получения выгоды — перепродажа квартиры. Купив перспективное жилье в удачно выбранном районе, можно получить доход, превышающий первоначальную стоимость квартиры в разы.
Инвестиции в недвижимость — традиционный инструмент по сохранению и развитию капитала. Как правило, инвесторы, предпочитают заходить в проект на этапе старта продаж, так как чем ближе срок сдачи объекта, тем выше стоимость квадратного метра, — отметила директор по продажам ЖК «Корней» Бахтиярова Анастасия.
Инвестиции в квартиры — наиболее простой и надежный способ сохранить деньги и получить доход. Однако стоит обезопасить себя от спонтанной покупки. Важно проанализировать ситуацию на рынке недвижимости, оценить спрос на квартиры в том или ином районе, а также посмотреть на жилье с точки зрения его перспективности. Немаловажным аспектом будет надежность и репутация застройщика.
Лучше всего для инвестиций подходит жилье в новостройках. Наличие комфортной среды, развитой инфраструктуры, удобного расположения и планировки играют большую роль в ценности квартиры в будущем.
«Корней» — один из наиболее перспективных и масштабных микрорайонов в Тюмени. Здесь расположится 14 кварталов, два из которых уже в активной стадии возведения.
Район располагается за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Отсюда можно быстро и удобно добраться до любой точки города.
Тысячи семей будут проживать в домах, где закрытые безопасные дворы свободны от машин, но наполнены многообразной растительностью, детскими игровыми комплексами, площадками для командных игр, беговыми дорожками и тренажерами.
В микрорайоне «Корней» будет школа на 1300 мест, два детских сада, спортивный комплекс и парк с хвойными и лиственными деревьями.
Планировку в «Корнее» вы сможете подобрать под себя и свои предпочтения. В данный момент в микрорайоне доступны варианты квартир площадью от 28 до 143 квадратных метров. Есть как функциональные небольшие студии и однушки, так и просторные квартиры с отдельными спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами и террасой. Цена на квартиры начинается от 3,7 миллионов рублей.
Жилье в продуманном пространстве, наполненном всей необходимой инфраструктурой и собственным зеленым парком, со временем будет только расти в цене. Покупка квартиры в «Корней» — разумное и выгодное инвестирование.
Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.
Застройщик микрорайона «Корней» — акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.
Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк».
Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.