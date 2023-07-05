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Покупка жилья в Тюмени — надежный способ инвестиций

5 июля 2023, 05:38
Фото: ЖК «Корней»
Покупка недвижимости — надежный способ приумножить свои активы. Особенно актуально это становится в периоды экономических изменений. Целесообразнее вкладываться в жилую и коммерческую недвижимость. Жилье — это то, что всегда будет иметь высокий спрос и ценность.

Покупка квартиры позволит сохранить накопления. В период экономической нестабильности вложенные в жилье деньги не обесценятся. Наиболее выгодный вариант — новостройки в районах с развивающейся инфраструктурой.

Недвижимость даст возможность получать пассивный доход, сдавая квартиру в аренду. Таким образом, у собственника появляется подушка безопасности в любые времена. Человек становится менее зависим от внешних обстоятельств, чувствует себя увереннее.
Также один из вариантов получения выгоды — перепродажа квартиры. Купив перспективное жилье в удачно выбранном районе, можно получить доход, превышающий первоначальную стоимость квартиры в разы.

Инвестиции в недвижимость — традиционный инструмент по сохранению и развитию капитала. Как правило, инвесторы, предпочитают заходить в проект на этапе старта продаж, так как чем ближе срок сдачи объекта, тем выше стоимость квадратного метра, — отметила директор по продажам ЖК «Корней» Бахтиярова Анастасия.
Фото: ЖК «Корней»

Плюсы инвестирования в жилье:

  • Минимальные риски. Квартиры никогда не обесценятся, чего нельзя сказать, например, о денежных накоплениях или транспортных средствах,
  • Стабильность. Спрос на жилье не упадет никогда, а цена на него со временем будет только расти. Купив квартиру даже на этапе котлована, спустя время можно выгодно сдать или перепродать востребованное жилье в развитом районе,
  • Пассивный доход. Получить прибыль от недвижимости будет легко: для этого не нужны большие усилия или определенные компетенции.
  • Разные варианты дохода. Квартиру можно длительно сдавать или перепродать в удачный момент, когда она значительно вырастет в цене на рынке. Кроме того, квартиру можно использовать как площадку для малого бизнеса или деятельности в качестве самозанятого. Например, организовать в ней кабинет для психологических консультаций или оказания услуг ногтевого сервиса, косметологических услуг и многое другое.

Инвестиции в квартиры — наиболее простой и надежный способ сохранить деньги и получить доход. Однако стоит обезопасить себя от спонтанной покупки. Важно проанализировать ситуацию на рынке недвижимости, оценить спрос на квартиры в том или ином районе, а также посмотреть на жилье с точки зрения его перспективности. Немаловажным аспектом будет надежность и репутация застройщика.

Лучше всего для инвестиций подходит жилье в новостройках. Наличие комфортной среды, развитой инфраструктуры, удобного расположения и планировки играют большую роль в ценности квартиры в будущем.

Фото: ЖК «Корней»

Микрорайон с большим будущим

«Корней» — один из наиболее перспективных и масштабных микрорайонов в Тюмени. Здесь расположится 14 кварталов, два из которых уже в активной стадии возведения.
Район располагается за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Отсюда можно быстро и удобно добраться до любой точки города.

Тысячи семей будут проживать в домах, где закрытые безопасные дворы свободны от машин, но наполнены многообразной растительностью, детскими игровыми комплексами, площадками для командных игр, беговыми дорожками и тренажерами.

Фото: ЖК «Корней»

В микрорайоне «Корней» будет школа на 1300 мест, два детских сада, спортивный комплекс и парк с хвойными и лиственными деревьями.

Планировку в «Корнее» вы сможете подобрать под себя и свои предпочтения. В данный момент в микрорайоне доступны варианты квартир площадью от 28 до 143 квадратных метров. Есть как функциональные небольшие студии и однушки, так и просторные квартиры с отдельными спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами и террасой. Цена на квартиры начинается от 3,7 миллионов рублей.

Жилье в продуманном пространстве, наполненном всей необходимой инфраструктурой и собственным зеленым парком, со временем будет только расти в цене. Покупка квартиры в «Корней» — разумное и выгодное инвестирование.

Фото: ЖК «Корней»

Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.

Застройщик микрорайона «Корней» — акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.

Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк».

Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область
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