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Новый тюменский ЖК сковали пробки из-за новой схемы проезда на Объездной

5 июля 2023, 10:53
Фото: 1MI

Из-за закрытия левых поворотов на Объездной тюменцы создают пробки в ЖК «Краснолесье»

Тюменские автомобилисты активно ищут пути объезда после закрытия поворотов по Авторемонтной и объездной дороге.
Фото: Скрин "Темы Тюмени"

Горожане жалуются, что поток машин увеличился в некоторых жилых кварталах.

«Теперь это — типичная ситуация в ЖК „Краснолесье“ в Тюмени после того, как ГУС принял решение закрыть все левые повороты на объездной дороге. После перекрытия проезда по Авторемонтной весь поток машин с Горьковки, Утешевского и Учхоза едет через новый микрорайон», — сообщает подписчик Telegram-канала «Темы Тюмени».
«Утром невозможно перейти дорогу и спокойно выехать: едут фуры и другие грузовые машины», — отметил в комментариях к записи тюменец Илья В.

29 июня «Наш город» сообщал, что из-за изменения схемы проезда на улице Авторемонтной и объездной дороге детям стало труднее добираться до школы №51.

Тюменским детям станет сложно добираться до школы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Александр Мязин#Происшествия#Безопасность на дорогах
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