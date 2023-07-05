Новый тюменский ЖК сковали пробки из-за новой схемы проезда на Объездной

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Горожане жалуются, что поток машин увеличился в некоторых жилых кварталах.
«Теперь это — типичная ситуация в ЖК „Краснолесье“ в Тюмени после того, как ГУС принял решение закрыть все левые повороты на объездной дороге. После перекрытия проезда по Авторемонтной весь поток машин с Горьковки, Утешевского и Учхоза едет через новый микрорайон», — сообщает подписчик Telegram-канала «Темы Тюмени».
«Утром невозможно перейти дорогу и спокойно выехать: едут фуры и другие грузовые машины», — отметил в комментариях к записи тюменец Илья В.
29 июня «Наш город» сообщал, что из-за изменения схемы проезда на улице Авторемонтной и объездной дороге детям стало труднее добираться до школы №51.