Молодая тюменка погибла на трассе Тобольск — Вагай

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Всё произошло 1 июля на 33-м километре трассы Тобольск — Вагай. Машина сбила 25-летнюю жительницу Тобольского района, женщина погибла.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — сообщили в ГИБДД.
Автоинспекторы подчёркивают, что в этом году его лишили прав на 19 месяцев из-за пьяной езды. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.