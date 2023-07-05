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Молодая тюменка погибла на трассе Тобольск — Вагай

5 июля 2023, 11:34
Фото: ГИБДД

Инспекторы ГИБДД задержали водителя через 4 дня после гибели молодой тюменки

Инспекторы ГИБДД за несколько дней нашли водителя, сбившего насмерть пешехода в Вагайском районе.

Всё произошло 1 июля на 33-м километре трассы Тобольск — Вагай. Машина сбила 25-летнюю жительницу Тобольского района, женщина погибла.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторы подчёркивают, что в этом году его лишили прав на 19 месяцев из-за пьяной езды. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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