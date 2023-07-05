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Из Тюмени запускают прямые авиарейсы в Грузию

5 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI

Росавиация разрешила прямые рейсы из Тюмени в Тбилиси

Росавиация выдала допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и тремя грузинскими городами.

Стоит отметить, что пока билетов на рейсы нет.

«Выдать допуск перевозчику Red Wings на воздушные линии Тюмень — Кутаиси, Тюмень — Батуми и Тюмень — Тбилиси с регулярностью рейсов семь раз в неделю», — сообщается на сайте Росавиации.

Авиакомпания «Ямал» сможет осуществлять рейсы Тюмень — Тбилиси и Тюмень — Батуми один раз в неделю.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июня турецкие авиакомпании повысили цены на прямые рейсы из Тюмени в Анталью почти в 2 раза.

От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Аэропорт#Александр Мязин
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