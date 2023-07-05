Из Тюмени запускают прямые авиарейсы в Грузию

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Стоит отметить, что пока билетов на рейсы нет.
«Выдать допуск перевозчику Red Wings на воздушные линии Тюмень — Кутаиси, Тюмень — Батуми и Тюмень — Тбилиси с регулярностью рейсов семь раз в неделю», — сообщается на сайте Росавиации.
Авиакомпания «Ямал» сможет осуществлять рейсы Тюмень — Тбилиси и Тюмень — Батуми один раз в неделю.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июня турецкие авиакомпании повысили цены на прямые рейсы из Тюмени в Анталью почти в 2 раза.