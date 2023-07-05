Итоги дня в Тюмени: полеты в Грузию, застрелен террорист, перекрыли центр города

Другим неприятным случаем, произошедшим из-за жаркой погоды с нами поделилась тюменка, пользующаяся общественным транспортом. Врачи напоминают, что при перегреве страдают все жизненные функции организма: нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания, возникают расстройства кровообращения. Главная опасность жаркой погоды — солнечный или тепловой удар. При температуре воздуха выше 30 градусов, его можно получить менее чем за час, если не пить достаточное количество воды, находиться в жарком, душном помещении.