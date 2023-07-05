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Итоги дня в Тюмени: полеты в Грузию, застрелен террорист, перекрыли центр города

5 июля 2023, 17:57
Фото: 1MI

Итоги дня в Тюмени: застрелен террорист, перекрыли центр города, полеты в Грузию

Росавиация выдала допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и тремя грузинскими городами.
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Итоги

Из Тюмени летом запустят прямые рейсы в два города Грузии.

Авиакомпания «Ямал» сможет осуществлять прямые рейсы Тюмень — Тбилиси и Тюмень — Батуми один раз в неделю. Стоит отметить, что пока билетов на рейсы нет, их возможная стоимость неизвестна.

В Тюменской области застрелен предполагаемый террорист.

Перестрелка произошла возле распределительного узла «Траснефть» около деревни Кукушка Исетского района.

Подозреваемого нашли в лесу 4 июля. При попытке задержания подозреваемый начал стрелять — при себе у него были пистолеты Макаров и СВУ. В настоящее время неизвестно, действовал ли предполагаемый террорист самостоятельно или по чьим-то указаниям.

В центре Тюмени на улице Советской перекрыли движение на два дня.

В городе на два дня перекрыли движение транспорта на ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова. Здесь проводятся ремонтные работы.

«Временные дорожные знаки установлены в соответствии со схемой организации дорожного движения. Движение будет закрыто седьмого июля. Объезд по ул. Профсоюзной, ул. Орджоникидзе, ул. Хохрякова, ул. Володарского», — сообщили в ГИБДД.

В Тюмени сейчас начинается сезон ремонтных работ. Строители должны заменить асфальт на городских дорогах и провести замену инженерных сетей и коммуникаций.

Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару.

За последние два жарких дня медицинская помощь понадобилась, как минимум, трем тюменцам, которые пострадали от солнечных и тепловых ударов. На прошлой неделе к врачам обратился 60-летний мужчина — после долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. В обед 3 июля помощь понадобилась 7-летнему мальчику.

Другим неприятным случаем, произошедшим из-за жаркой погоды с нами поделилась тюменка, пользующаяся общественным транспортом. Врачи напоминают, что при перегреве страдают все жизненные функции организма: нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания, возникают расстройства кровообращения. Главная опасность жаркой погоды — солнечный или тепловой удар. При температуре воздуха выше 30 градусов, его можно получить менее чем за час, если не пить достаточное количество воды, находиться в жарком, душном помещении.

Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару
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#Александр Мязин#Итоги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес#Дороги#Безопасность на дорогах#Работа
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