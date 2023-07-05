Инстасамка пожаловалась на запах изо рта у люксовых визажистов

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Визажисты должны понимать, что такое „люкс“. Они покупают дорогую косметику и находятся в 5 сантиметрах от вашего лица. Этот поток воздуха изо рта идёт прямо в нос», — пожаловалась Инстасамка (видео было размещено в «Тик-Ток»).
Дарья Зотеева извинилась «1000 раз» за это сообщение, но подчеркнула, что иногда это действительно является проблемой для неё.
В начале июля Инстасамку можно было увидеть в Санкт-Петербурге на «VK Fest». Она провела концерт на «белой сцене».