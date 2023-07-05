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Инстасамка пожаловалась на запах изо рта у люксовых визажистов

5 июля 2023, 12:57
Фото: Скрин видео в тг-канале Инстасамка

Инстасамка просит визажистов освежить свой запах изо рта

Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) просит визажистов освежить свой запах. В соцсетях появилось видео, в котором она призвала «следить за этим».
Видео: Скрин видео в тг-канале Инстасамка
«Визажисты должны понимать, что такое „люкс“. Они покупают дорогую косметику и находятся в 5 сантиметрах от вашего лица. Этот поток воздуха изо рта идёт прямо в нос», — пожаловалась Инстасамка (видео было размещено в «Тик-Ток»).

Дарья Зотеева извинилась «1000 раз» за это сообщение, но подчеркнула, что иногда это действительно является проблемой для неё.

В начале июля Инстасамку можно было увидеть в Санкт-Петербурге на «VK Fest». Она провела концерт на «белой сцене».

Инстасамке разрешили выступать с концертами в России
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#Александр Мязин#Видео#Общество#Тюменцы#Бизнес#Деньги#Шоу-бизнес
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