Хакасии и еще восьми российским регионам не удалось добиться снижения уровня бедности

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Она рассказала, что 76 регионов страны достигли показателей по снижению уровня бедности, заявленных в рамках плана. «Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — отметила вице-премьер.
Как пишут «Известия», не только властям Хакасии не удалось добиться того, чтобы определенное планом количество граждан преодолело черту бедности. Голикова сообщила, что власти Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи, Северной Осетии — Алании, Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, Коми и Оренбургской области также не достигли поставленной цели.
В минувшем году 1,7 млн российских граждан преодолели черту бедности. Вице-премьер выразила уверенность, что благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей этот показатель продолжит расти и в текущем году. То есть, по мнению властей, в 2023 году в Российской Федерации будет отмечаться дальнейшее снижение уровня бедности. В настоящее время примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране получают матпомощь, отметила Голикова.
Что касается Хакасии, то пока этот регион не может пополнить список субъектов федерации, выполняющих план. По данным статистики за минувший год, свыше 18% населения республики продолжает жить за чертой бедности. Предполагается, что сложившуюся ситуацию можно изменить за счет федеральных пособий.