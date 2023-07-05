Хакасии и еще восьми российским регионам не удалось добиться снижения уровня бедности

В минувшем году 1,7 млн российских граждан преодолели черту бедности. Вице-премьер выразила уверенность, что благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей этот показатель продолжит расти и в текущем году. То есть, по мнению властей, в 2023 году в Российской Федерации будет отмечаться дальнейшее снижение уровня бедности. В настоящее время примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране получают матпомощь, отметила Голикова.