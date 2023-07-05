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Хакасии и еще восьми российским регионам не удалось добиться снижения уровня бедности

5 июля 2023, 20:05
Фото: Midjourney
Хакасия и восемь других регионов РФ в 2022 году не смогли снизить уровень бедности до показателей, установленных планом по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об этом в среду, 5 июля, в ходе 548-го заседания Совета Федерации.

Она рассказала, что 76 регионов страны достигли показателей по снижению уровня бедности, заявленных в рамках плана. «Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — отметила вице-премьер.

 

Как пишут «Известия», не только властям Хакасии не удалось добиться того, чтобы определенное планом количество граждан преодолело черту бедности. Голикова сообщила, что власти Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи, Северной Осетии — Алании, Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, Коми и Оренбургской области также не достигли поставленной цели.

В минувшем году 1,7 млн российских граждан преодолели черту бедности. Вице-премьер выразила уверенность, что благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей этот показатель продолжит расти и в текущем году. То есть, по мнению властей, в 2023 году в Российской Федерации будет отмечаться дальнейшее снижение уровня бедности. В настоящее время примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране получают матпомощь, отметила Голикова.

Что касается Хакасии, то пока этот регион не может пополнить список субъектов федерации, выполняющих план. По данным статистики за минувший год, свыше 18% населения республики продолжает жить за чертой бедности. Предполагается, что сложившуюся ситуацию можно изменить за счет федеральных пособий.

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