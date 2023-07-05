Экономика РФ восстанавливается: с начала 2023 года по май ВВП вырос на 0,6%

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Премьер-министр отметил продолжающееся восстановление российской экономики. Этот процесс происходит несмотря на действующие санкции. За пять месяцев 2023 года показатель ВВП вырос на 0,6%. Рост объемов ВВП с мая 2022 года составил 5,4%, сообщает ria.ru.
На встрече Михаил Мишустин сказал, что у правительства есть уверенность в том, что по итогам 2023 года рост ВВП составит более 2%. Предполагается, что основным драйвером такого роста должен стать сектор обрабатывающей промышленности. Достижение данного показателя представляется возможным при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, уточнил глава правительства.
По состоянию на начало июля инфляция в государстве составила 3,4%. Премьер сообщил, что эксперты считают допустимым годовую инфляцию в 5%. Уровень безработицы в России составляет 3,1–3,2%.
Самыми главными цифрами глава кабинета министров назвал средний уровень достижения показателей по национальным проектам, который составляет 98,95%.
Мишустин перечислил несколько направлений, по которым граждане ждут от властей результатов. Речь идет об экологической и демографической сферах, культуре и здравоохранении. Реализуемые в этих областях проекты являются теми способами достижения национальных целей развития, которыми в своей работе руководствуется правительство.
В заключение глава кабмина пообещал, что со стороны правительства все социальные обязательства будут выполнены.