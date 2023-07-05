Экономика РФ восстанавливается: с начала 2023 года по май ВВП вырос на 0,6%

На встрече Михаил Мишустин сказал, что у правительства есть уверенность в том, что по итогам 2023 года рост ВВП составит более 2%. Предполагается, что основным драйвером такого роста должен стать сектор обрабатывающей промышленности. Достижение данного показателя представляется возможным при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, уточнил глава правительства.