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Экономика РФ восстанавливается: с начала 2023 года по май ВВП вырос на 0,6%

5 июля 2023, 11:18
Фото: kremlin.ru
На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным президент России Владимир Путин обратил внимание, что на текущий момент экономические показатели в стране лучше тех, что прогнозировали эксперты.

Премьер-министр отметил продолжающееся восстановление российской экономики. Этот процесс происходит несмотря на действующие санкции. За пять месяцев 2023 года показатель ВВП вырос на 0,6%. Рост объемов ВВП с мая 2022 года составил 5,4%, сообщает ria.ru.

На встрече Михаил Мишустин сказал, что у правительства есть уверенность в том, что по итогам 2023 года рост ВВП составит более 2%. Предполагается, что основным драйвером такого роста должен стать сектор обрабатывающей промышленности. Достижение данного показателя представляется возможным при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, уточнил глава правительства.

По состоянию на начало июля инфляция в государстве составила 3,4%. Премьер сообщил, что эксперты считают допустимым годовую инфляцию в 5%. Уровень безработицы в России составляет 3,1–3,2%.

Самыми главными цифрами глава кабинета министров назвал средний уровень достижения показателей по национальным проектам, который составляет 98,95%.

Мишустин перечислил несколько направлений, по которым граждане ждут от властей результатов. Речь идет об экологической и демографической сферах, культуре и здравоохранении. Реализуемые в этих областях проекты являются теми способами достижения национальных целей развития, которыми в своей работе руководствуется правительство.

В заключение глава кабмина пообещал, что со стороны правительства все социальные обязательства будут выполнены.

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