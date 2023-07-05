Банк ДОМ. РФ выявил города-лидеры по открытию вкладов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По среднему размеру вклада, который составляет 790 тыс. рублей, ведущие позиции занимают Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Уфа. За ними следуют Тула, Красноярск и Новосибирск. Большинство клиентов предпочитают размещать свои средства на вкладах сроком на 1 год (39%), на 6 месяцев (28%), 3 месяца (9%) и 3 года (15%).
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков объяснил, что с января 2023 года интерес к вкладам в банке вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Рост популярности связывают с текущим состоянием рынка, желанием людей скопить капитал и стабильными процентными ставками на сберегательные продукты.
Отмечается, что большинство клиентов предпочитает диверсифицировать свой портфель, комбинируя срочные вклады с накопительными счетами, это позволяет пополнять и снимать средства без ограничений.
Самым востребованным продуктом в Банке ДОМ.РФ стал вклад-конструктор «Мой Дом», который позволяет клиентам самостоятельно выбирать наиболее подходящие условия в зависимости от их потребностей и предпочтений. Средний возраст вкладчиков составляет 53 года, что ниже среднего возраста за аналогичный период прошлого года (59 лет). Большинство клиентов предпочитает размещать свои средства в рублях (более 95%), однако выросла популярность размещения в юанях — в 3,5 раза к июлю 2022 года.