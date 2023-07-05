Банк ДОМ. РФ выявил города-лидеры по открытию вкладов

Самым востребованным продуктом в Банке ДОМ.РФ стал вклад-конструктор «Мой Дом», который позволяет клиентам самостоятельно выбирать наиболее подходящие условия в зависимости от их потребностей и предпочтений. Средний возраст вкладчиков составляет 53 года, что ниже среднего возраста за аналогичный период прошлого года (59 лет). Большинство клиентов предпочитает размещать свои средства в рублях (более 95%), однако выросла популярность размещения в юанях — в 3,5 раза к июлю 2022 года.