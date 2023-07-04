Жители Тюменской области хотят переехать во «вражескую» Америку

Ранее уже отмечалось, что Кремль заинтересован в возвращении релокантов. Причем в возвращении публичном именно тех, кто испугался, не понял, поддался стадному чувству. Именно поэтому отечественные медиа уже начали рассказывать истории об одумавшихся беглецах, к тому же, кому-то из релокантов. Между тем, СВО спровоцировала самую большую волну эмиграцию из России за последние полвека. Правда, ни сколько именно уехало, ни сколько вернулось, никто не знает, а чиновники всякий раз называют разные цифры. К примеру, глава Минцифры Шадавев утверждал в мае 2022 года, что «в Россию вернулись около 80% граждан».