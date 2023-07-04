Жители Тюменской области хотят переехать во «вражескую» Америку

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По данным «Новых Известий», австралийцы, американцы и канадцы хотели бы улететь в маленькую Японию. Если учесть, что по многим африканским странам данных собрать не удалось, то скромное место США на этой карте вызывает удивление.
Между тем, россияне и норвежцы хотели бы перебраться именно в Америку («Империю зла» по версии пропаганды). Более того, подобные настроения российских граждан регистрируются без малого почти два века. Они подробно описано в классической русской литературе. Многие россияне, которые решились на переезд, изначально выезжают в Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Европу. Уже оттуда они ищут возможности для переезда в более комфортные для них страны.
«Гораздо предпочтительнее Америки теперь у миллионов жителей планеты считается Канада. Туда стремятся граждане и Великобритании, и Франции, африканских стран, а также Индии, Пакистана, и, что выглядит странно — Мексики. Вероятно, это происходит потому, что Канада ввела доступную и понятную систему набора баллов для привлечения „качественных“ мигрантов», — сообщает издание «Новые Известия».
При этом мигранты совсем не хотят переезжать в Китай.
В Европе же картина иная. Жители Украины хотят в соседнюю Польшу, а поляки и граждане многих других государств Восточной Европы — в Германию. В Скандинавии ситуация забавная: если норвежцы хотят в Америку, то их соседи датчане — в Норвегию, тогда как шведы и финны — в тепло, в Испанию.
Возможно, настроения людей, которые хотят переехать изначально затрагивают желание путешествий по миру или следованию поговорке «хорошо там, где нас нет».
Ранее уже отмечалось, что Кремль заинтересован в возвращении релокантов. Причем в возвращении публичном именно тех, кто испугался, не понял, поддался стадному чувству. Именно поэтому отечественные медиа уже начали рассказывать истории об одумавшихся беглецах, к тому же, кому-то из релокантов. Между тем, СВО спровоцировала самую большую волну эмиграцию из России за последние полвека. Правда, ни сколько именно уехало, ни сколько вернулось, никто не знает, а чиновники всякий раз называют разные цифры. К примеру, глава Минцифры Шадавев утверждал в мае 2022 года, что «в Россию вернулись около 80% граждан».