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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

В Забайкальском крае госпитализированы 9 жителей после употребления медвежатины

4 июля 2023, 06:42
В селе Куанда в Забайкальском крае 9 жителей были госпитализированы из-за отравления медвежатиной, как сообщает региональное правительство в своем телеграм-канале. Среди пострадавших есть один ребенок.

Сейчас все пострадавшие под наблюдением местных врачей и 4 июля они будут отправлены в Читу для дальнейшего обследования и постановки точного диагноза. По информации из «Известий», всего о возможном ухудшении состояния после употребления медвежатины сообщили 13 человек, но только у 9 случаев потребовалась госпитализация, пишет rtvi.com.

На данный момент 11 человек находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно. Также стало известно, что медведь, мясом которого отравились люди в июле, был убит в мае, сообщил источник издания. Врачи поставили диагноз трихинеллез пострадавшим, которые пока находятся в состоянии средней тяжести.

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