В Забайкальском крае госпитализированы 9 жителей после употребления медвежатины

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Сейчас все пострадавшие под наблюдением местных врачей и 4 июля они будут отправлены в Читу для дальнейшего обследования и постановки точного диагноза. По информации из «Известий», всего о возможном ухудшении состояния после употребления медвежатины сообщили 13 человек, но только у 9 случаев потребовалась госпитализация, пишет rtvi.com.
На данный момент 11 человек находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно. Также стало известно, что медведь, мясом которого отравились люди в июле, был убит в мае, сообщил источник издания. Врачи поставили диагноз трихинеллез пострадавшим, которые пока находятся в состоянии средней тяжести.