В Забайкальском крае госпитализированы 9 жителей после употребления медвежатины

Сейчас все пострадавшие под наблюдением местных врачей и 4 июля они будут отправлены в Читу для дальнейшего обследования и постановки точного диагноза. По информации из «Известий», всего о возможном ухудшении состояния после употребления медвежатины сообщили 13 человек, но только у 9 случаев потребовалась госпитализация, пишет rtvi.com.